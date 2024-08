David De Gea zbarkon në Itali

David De Gea i ka dhënë fund vitit të tij pushim dhe po bëhet gati të kthehet në portë. Gardiani i njohur spanjoll, ka udhëtuar sot drejt Italisë për të firmosur me klubin e tij të ri.

Ai ka gjetur një akord me Fiorentinën, për t’u bërë pjesë e skuadrës së njohur italiane dhe sot ka mburritur në Firence. Pritet që De Gea të kryejë vizitat mjekësore për të parë gjendjen e tij pas një viti pushim dhe më pas do të nënshkruajë kontratën me Fiorentinën.

Spanjolli, i pritur nga dhjetëra tifozë në aeroport, pritet të firmosë për një vit me Fiorentinën, me të drejtën e zgjatjes së marrëveshjes edhe një tjetër edicion. Kjo firmë afron largimin e portierit Terraçiano nga ky klub, pasi ai do t’i bëjë vend në formacionin titullar portierit të njohur spanjoll i cili deri një vit më parë ishte pjesë e Mançester Junaitedit.