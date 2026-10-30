Dhimbja e gjurit mund të lehtësohet nga zorrët: Një suplement me fibra jep shpresë

Inulina uli dhimbjen dhe ndjeshmërinë ndaj saj në një studim gjashtëjavor, por nevojiten kërkime më të mëdha për të konfirmuar përfitimet
Shëndeti i zorrëve mund të ketë lidhje edhe me mënyrën se si organizmi e përjeton dhimbjen. Një hulumtim i udhëhequr nga Universiteti i Nottinghamit ka zbuluar se personat me osteoartrit të gjurit që morën inulinë për gjashtë javë patën më pak dhimbje dhe ndjeshmëri më të ulët ndaj stimujve të dhimbshëm.
Gjetjet, të botuara në revistën Nutrients, hapin mundësinë që ushqyerja e baktereve të dobishme të zorrëve të shërbejë si qasje plotësuese për menaxhimin e simptomave. Ato nuk dëshmojnë se inulina e shëron osteoartritin apo e ripërtërin kërcin e dëmtuar.
Çfarë ndodh te osteoartriti i gjurit?
Osteoartriti është një sëmundje që prek të gjithë nyjën, përfshirë kërcin, kockën dhe indet përreth. Ndryshimet që zhvillohen gradualisht mund të shkaktojnë dhimbje, ngurtësi, ënjtje dhe vështirësi gjatë ecjes apo ngjitjes së shkallëve.
Trajtimi synon lehtësimin e simptomave dhe ruajtjen e lëvizshmërisë. Ushtrimet e përshtatura, fizioterapia dhe, kur nevojiten, barnat kundër dhimbjes janë pjesë e kujdesit. Megjithatë, dhimbja e vazhdueshme mund ta vështirësojë ndjekjen e një programi të rregullt fizik.
Pikërisht për këtë arsye, studiuesit po kërkojnë edhe ndërhyrje plotësuese që mund të përfshihen më lehtë në përditshmëri.
Çfarë tregoi studimi?
Në provën klinike INSPIRE u krahasuan katër ndërhyrje: inulina, ushtrimet me mbështetje digjitale nga fizioterapisti, kombinimi i tyre dhe placeboja. Gjithsej 117 pjesëmarrës përfunduan vlerësimet fillestare dhe përfundimtare.
Grupet me suplement morën 20 gramë inulinë në ditë për gjashtë javë. Kjo ishte doza e përdorur në kërkim, jo një rekomandim i përgjithshëm për vetëtrajtim.
Si inulina, ashtu edhe programi i ushtrimeve e ulën dhimbjen krahasuar me placebon. Për inulinën, dallimi mesatar ishte rreth 1,1 pikë në shkallën numerike të dhimbjes. U vërejtën gjithashtu përmirësime në forcën e shtrëngimit të dorës dhe në disa matje të ndjeshmërisë ndaj dhimbjes.
Ushtrimet përmirësuan disa teste të lëvizshmërisë dhe funksionit fizik. Kombinimi i dy ndërhyrjeve nuk tregoi një përfitim shtesë të qartë përtej efekteve të veçanta.
foto: iloli
Si mund të ndikojnë zorrët te dhimbja?
Inulina gjendet natyrshëm në rrënjën e çikores, në topinambur dhe në disa perime të tjera. Ajo kalon në zorrën e trashë, ku shërben si ushqim për disa baktere të dobishme.
Për këtë arsye quhet prebiotik. Ndryshe nga probiotikët, që përmbajnë mikroorganizma të gjallë, prebiotikët ndihmojnë ushqyerjen e mikroorganizmave që ndodhen tashmë në zorrë.
Gjatë fermentimit të inulinës, bakteret prodhojnë acide yndyrore me zinxhir të shkurtër, përfshirë butiratin. Këto substanca mund të ndikojnë në barrierën e zorrëve, proceset inflamatore dhe mekanizmat biologjikë të dhimbjes.
Te pjesëmarrësit që morën inulinë u matën nivele më të larta të butiratit. Megjithatë, kjo nuk provon se pikërisht rritja e tij e shkaktoi lehtësimin e dhimbjes. Mekanizmi mbetet për t’u sqaruar.
Lidhja me hormonin GLP-1
Studiuesit vërejtën edhe rritje të GLP-1, një hormon që prodhohet në zorrë dhe ndihmon rregullimin e sheqerit në gjak dhe të oreksit.
Nivelet më të larta të tij u shoqëruan me forcë më të mirë të shtrëngimit të dorës. Kjo matje jep informacion për funksionin muskulor, por nuk dëshmon vetvetiu përmirësim të forcës së muskujve rreth gjurit.
Sipas ekipit kërkimor, gjetjet sugjerojnë një lidhje të mundshme mes zorrëve, muskujve dhe përpunimit të dhimbjes. Megjithatë, një lidhje statistikore nuk vërteton marrëdhënie shkakësore.
Një mundësi plotësuese, me kufizime
Rezultatet duhen interpretuar me kujdes. Studimi ishte relativisht i vogël dhe zgjati vetëm gjashtë javë. Ende nuk dihet nëse përfitimet vazhdojnë për muaj apo vite dhe cilët pacientë mund të përfitojnë më shumë.
Nevojiten studime më të mëdha për të përcaktuar efektin afatgjatë, tolerueshmërinë dhe rolin e saktë të ndryshimeve në zorrë.
Gjithashtu, ndryshimi në dhimbje ishte mesatar: disa pjesëmarrës mund të kenë përfituar më shumë, të tjerë më pak. Studimi nuk tregon se një suplement do të japë të njëjtin rezultat te çdo person me osteoartrit.
Për personat me osteoartrit, mesazhi praktik është që inulina mund të bëhet një ndihmë shtesë, nëse rezultatet konfirmohen. Ajo nuk duhet të zëvendësojë ushtrimet, fizioterapinë apo terapinë e përshkruar. Vendimi për përdorimin e një suplementi duhet të përshtatet me gjendjen shëndetësore dhe këshillën e profesionistit që ndjek pacientin.