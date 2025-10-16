Dhimbjet e fundshpinës, ja si t’i qetësoni me pozicionin e duhur të jastëkut

Të flesh në pozicionin e duhur është ai që ju vjen në ndihmë sidomos atyre që vuajnë nga dhimbjet e shpinës dhe kjo është mënyra më e mirë për ti lehtësuar këto. Për këtë ju duhet vetëm që të shtoni një jastëk dhe ta poziciononi atë në mënyrë strategjike për të transformuar një qëndrim të pafavorshëm. Edhe ortopedët e sugjerojnë këtë gjë për të lehtësuar dhimbjet e shpinës.
Megjithatë, shtimi i jastëkut funksionon për ata që vuajnë nga artriti ose problemet me dhe shtylla kurrizore.
Le të shohim se si ta përdorim jastëkun shtesë sipas mënyrave që ne e konsiderojmë më të rehatshme.
Të flesh me jastëkun mes këmbëve
Shtrëngon shpinën, veçanërisht nëse këmbët e sipërme nuk kanë mbështetje të mirë, sepse gjuri dhe beli do të priren të rrëshqasin përpara duke rrotulluar pjesën e poshtme. Vendoseni jastëk në mes të këmbëve, veçanërisht për të mbështetur gjurin. Rregullojeni në mënyrën që ndiheni më rehat: nëse e përdorni dhe do të shihni se ditën tjetër do të jeni më mirë.
Fjetja me shpinë dhe jastëk nën gjunjë
Dysheku është shumë i butë ose nuk ju mbështet më si më parë, në të vërtetë duhet të ndryshohet çdo shtatë vjet, rrit rreziqet e përkuljes së shpinës dhe të problemeve. Mashtrimi është që trupi juaj të mbajë lakimin normal. Ju do të arrini qëllimin duke vendosur një jastëk poshtë gjunjëve tuaj. Nëse nuk ndjeheni mirë, mbështillni një peshqir dhe vendoseni në zonën e mesit.
Fjetja përmbys me jastëk në stomak
Shtrirja me bark mund të jetë shumë e rëndë, për shkak të lakimit të pahijshëm që ju impononi. Midis stomakut dhe zonës legenit: kjo është zona strategjike ku mund të vendosni jastëkun tuaj të dytë. Kështu që nuk do ta lëndosh kurrë shpinën. Megjithatë, nëse mundeni, përpiquni të flini në një anë.