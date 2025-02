Dhimbjet e kokës gjatë shtatzënisë janë një përvojë e rregullt, veçanërisht në tremujorin e parë. Ju mund të fajësoni hormonet tuaja: Disa gra janë më të ndjeshme ndaj rritjes së estrogjenit që ndodh gjatë shtatzënisë. Ju gjithashtu mund të vini re më shumë dhimbje koke në shtatzëninë e hershme falë rritjes së vëllimit të gjakut gjatë tremujorit të parë, ose nëse jeni duke e lënë duhanin ose duke reduktuar konsumimin e kafeinës – tërheqja mund të bëjë që koka juaj të rëndojë.

Shkaqe të tjera të mundshme të dhimbjes së kokës gjatë shtatzënisë përfshijnë

Mungesa e gjumit ose lodhja e përgjithshme

Mbyllja e sinuseve ose hunda e mbytur

Alergjitë

Lodhja e syve

Stresi

Depresioni

uria

Dehidratim

Është normale të keni dhimbje koke tensioni kur jeni shtatzënë, veçanërisht në tremujorin e parë. Të sëmurët nga migrena zakonisht marrin një lehtësim kur presin – edhe pse disa gra mund të përfundojnë me migrenën e parë gjatë shtatzënisë.

Nëse keni dhimbje koke në tremujorin e parë, me siguri do të zbuloni se ato zvogëlohen ose zhduken plotësisht gjatë tremujorit të dytë, pasi vërshimi i hormoneve të stabilizohet dhe trupi juaj të mësohet me kiminë e tij të ndryshuar, shkruan Parents, transmeton Gazeta Shneta.

A është e zakonshme të merrni një migrenë gjatë shtatzënisë?

Frekuenca e migrenës së shtatzënisë ndryshon. Ekspertët vlerësojnë se rreth 1 në 5 gra do të kenë migrenë në një moment të jetës së tyre, dhe studimet kanë treguar se një numër i vogël grash përjetojnë migrenën e parë gjatë shtatzënisë, më shpesh në tremujorin e parë.

Disa lajme të mira për migrenën gjatë shtatzënisë: Në një studim, rreth dy të tretat e grave që ishin të prirura ndaj migrenës vunë re se migrena e tyre në të vërtetë u përmirësua kur ishin shtatzënë. (Kjo ka më shumë gjasa të ndodhë nëse migrena juaj priret të përkeqësohet gjatë periudhës së menstruacioneve ose fillon kur filloni menstruacionet për herë të parë.) Gratë e tjera nuk vunë re asnjë ndryshim ose zbuluan se migrena e tyre bëhet më e shpeshtë dhe më intensive.

Megjithatë, gratë që kanë migrenë priren të kenë norma më të larta të preeklampsisë, një gjendje serioze shtatzënie me rrezik të lartë e karakterizuar nga presioni i lartë i gjakut – veçanërisht nëse ato nuk kanë pasur migrenë para shtatzënisë – kështu që është e rëndësishme të njoftoni mjekun tuaj nëse ju papritmas filloni t’i keni ato.

Kur duhet të shqetësohem për dhimbjet e kokës gjatë shtatzënisë?

Në tremujorin e dytë ose të tretë, një dhimbje koke e fortë mund të jetë shenjë e preeklampsisë. Simptoma të tjera të preeklampsisë përfshijnë një sasi të pazakontë të proteinave në urinë, ndryshimet e shikimit dhe anomalitë e mëlçisë dhe veshkave.

Telefononi menjëherë ofruesin tuaj të kujdesit shëndetësor nëse:

Ju jeni në tremujorin e dytë ose të tretë dhe keni një dhimbje koke të keqe ose një dhimbje koke për herë të parë. Mund të shoqërohet ose jo me ndryshime vizuale, dhimbje të mprehta në pjesën e sipërme të barkut ose vjellje, ose ënjtje në duart ose fytyrën tuaj. Do t’ju duhet të kontrolloni menjëherë presionin e gjakut dhe urinën për t’u siguruar që nuk keni preeklampsi.

Ju keni një dhimbje koke (madje edhe të lehtë) dhe keni pasur presion të lartë të gjakut.

Keni një dhimbje koke të papritur “shpërthyese”. Kjo lloj dhimbje koke është një dhimbje e fortë që ju zgjon, nuk largohet ose ndihet ndryshe nga çdo gjë që keni përjetuar ndonjëherë.

Dhimbja juaj e kokës shoqërohet me temperaturë ose qafë të fortë.

Dhimbja e kokës përkeqësohet dhe keni probleme të tjera, të tilla si shikimi i paqartë ose shqetësime të tjera vizuale, të folurit të paqartë, përgjumje, mpirje ose një ndryshim në ndjesi ose vigjilencë.

Keni dhimbje koke pas çdo lloj dëmtimi në kokë.

Ju keni kongjestion të hundës, si dhe dhimbje dhe presion nën sy ose dhimbje të tjera të fytyrës ose dhëmbëve. (Ky mund të jetë një infeksion i sinusit që kërkon antibiotikë.)

Ju vëreni ndonjë ndryshim jonormal në shikim, si p.sh. dhimbje koke pas leximit ose shikimit në ekranin e kompjuterit.