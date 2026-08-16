Dhjetëra mijëra koreanë, gati të luftojnë për Rusinë

Koreja e Veriut po përgatit një rritje të madhe trupash për të ndihmuar aleatin e saj, Moskën, në luftën e saj kundër Ukrainës, me deri në 50,000 koreano-veriorëpotencialisht të stacionuar në Rusi, tha Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky.
Në fund të korrikut, udhëheqësi ukrainas tha se Rusia donte të sillte 30,000 trupa shtesë të Koresë së Veriut. Ndërsa së fundi ai shtoi se Pheniani ka vendosur të dërgojë midis 30,000 deri 50,000 koreano-veriorë në territorin rus. Ai nuk specifikoi nëse ky numër përfshinte ushtarët e Koresë së Veriut që tashmë luftonin në konflikt.
Zelensky paralajmëroi gjithashtu, se Koreja e Veriut po fitonte përvojë të vlefshme në luftën moderne dhe i bëri thirrje Koresë së Juguttë rriste bashkëpunimin me Ukrainën në mbrojtjen ajrore dhe në luftën me dronë. Dy ditë më vonë, ai tha se Rusia kishte marrë më shumë raketa balistike të Koresë së Veriut, të cilat dyshohet se u përdorën në sulmin ndaj Zaporozhye.
Mijëra viktima të Koresë së Veriut në Ukrainë
Rusia dhe Koreja e Veriut nënshkruan një traktat mbrojtjeje në verën e vitit 2024, dhe Koreja e Veriut filloi të dërgonte trupa luftarake në Rusi disa muaj më vonë. Analistët vlerësojnë se janë vendosur midis 14,000 dhe 15,000 trupa, kryesisht në rajonin e Kurskut.
Phenianimë vonë pranoi të dërgojë 6,000 trupa të tjera, duke përfshirë çminues dhe punëtorë ushtarak ndërtimi. Koreja e Veriut i ka dërguar Rusisë miliona predha artilerie dhe raketa balistike, sipas autoriteteve të Koresë së Jugut dhe Ukrainës. Inteligjenca e Koresë së Jugut vlerëson se rreth 6,000 ushtarë të Koresë së Veriut janë vrarë ose plagosur në këtë luftë.
Të enjten (13.08.2026), agjencia japoneze e lajmeve Kyodo, duke cituar inteligjencën ushtarake ukrainase, raportoi se rritja e ardhshme e numrit të trupave të Koresë së Veriut ishte konfirmuar. Burime ukrainase thonë se deri në 50,000 trupa të Koresë së Veriut mund të vendosen në Rusi deri në fund të nëntorit.
“Përmirësimi” i bashkëpunimit
Ligjvënësi i Koresë së Jugut Yu Yong-weon i tha DW se bashkëpunimi ushtarak midis Rusisë dhe Koresë së Veriut po përmirësohet. Yu është një ish-gazetar ushtarak i cili vizitoi Ukrainën në vitin 2025 dhe përsëri në shkurt të këtij viti. Ai tha se gjatë vizitës së tij të fundit në vendin e shkatërruar nga lufta, dëgjoi pretendime për një rritje të mundshme të numrit të trupave të Koresë së Veriut.
“Jam i shqetësuar sepse duket sikur kjo po bëhet realitet”, i tha ai DW. Yu theksoi se 30,000 deri në 50,000 trupa do të ishin dukshëm më shumë se afërsisht 20,000 ushtarë dhe personel mbështetës që morën pjesë në fazën fillestare.
“Pavarësisht nëse ndodh një vendosje kaq e madhe shtesë e trupave, zgjerimi i vazhdueshëm i bashkëpunimit ushtarak midis Phenianit dhe Moskës kërkon vëmendje më të madhe nga qeveria dhe ushtria e Koresë së Jugut”, tha ai.
Han Ki-bum, një ish-zëvendësdrejtor i Shërbimit Kombëtar të Inteligjencës të Koresë së Jugut, gjithashtu kërkoi kujdes.
“Koreja e Veriut ka mjaftueshëm trupa për të lejuar një vendosje të tillë pa dobësuar seriozisht mbrojtjen e saj”, tha Han.
“Edhe pse lufta është kryesisht në një ngërç, një vend që lufton një luftë të zgjatur do të gjejë gjithmonë mungesë të fuqisë punëtore”, tha Han. “Këmbësoria e Koresë së Veriut mund të ruajë zonat ruse në prapavijë, duke lejuar që më shumë trupa ruse të dërgohen në frontin e Ukrainës”.
Zyrtarët rusë i lavdërojnë koreano-veriorët
“Koreja e Veriut gjithashtu përfiton nga kjo marrëveshje, sepse trupat e saj fitojnë përvojë në luftën e shekullit të 21-të dhe testojnë armët në kushte reale luftarake. Bashkëpunimi më i thellë mund të rrisë aksesin e Koresë së Veriut në njohuritë dhe teknologjinë ruse në mbrojtjen raketore, detare dhe ajrore”, tha Han.
Ky ekspert i sigurisë vlerëson gjithashtu se nga rreth 6,000 viktima të Koresë së Veriut, rreth 2,000 mund të kenë vdekur.
“Mes 1,000 dhe 2,000 luftëtarë dhe inxhinierë besohet se janë kthyer në shtëpi, ku veteranët dhe familjet e të vdekurve thuhet se kanë marrë strehim dhe përfitime të tjera”, tha Han.
“Trupat e Koresë së Veriut pësuan humbje të mëdha në fillim, por u bënë më efektive ndërsa u përshtatën në fushën e betejës,” tha Han. “Mënyra e tyre agresive e luftimit mund të shpjegojë pse Putini dhe zyrtarë të tjerë rusë e kanë lavdëruar trimërinë e tyre.”
Edhe gratë koreano-veriore shkojnë në Rusi
Ahn Chan-il, drejtor i Institutit Botëror për Studimet e Koresë së Veriut dhe një ish-ushtar i Koresë së Veriut, beson se “vendosja e 50,000 trupave është ushtarakisht e realizueshme” dhe se Pheniani do të dërgojë “forcat elitare të operacioneve speciale”.
“Forcat speciale të Koresë së Veriut janë veçanërisht të afta në zbulimin, sulmet e befasishme dhe pritat. Ato kanë demonstruar aftësitë e tyre luftarake në frontin e Kurskut, gjë që i bën ata tërheqës për ushtrinë ruse”, tha Ahn, i cili u largua nga Koreja e Veriut në 1979.
“Gratë koreano-veriore janë parë së fundmi duke shkuar në Rusi, por është ende e paqartë nëse ato dërgohen për punë rindërtimi apo si personel mjekësor”.
Lufta në Ukrainë si një terren trajnimi
“Ushtarët e mbijetuar mund të sjellin përvojë të vlefshme luftarake përsëri në Korenë e Veriut. Disa mund të bëhen oficerë të rinj ose instruktorë dhe kështu të transmetojnë përvojën e luftës me dron, zbulimin dhe aspekte të tjera të konfliktit në të gjithë ushtrinë”, thotë Ahn.
“Ushtarët e rinj janë gjithashtu të ekspozuar ndaj jetës jashtë një prej shoqërive më të izoluara në botë. Megjithatë, një rritje e papritur e viktimave mund ta bëjë të vështirë portretizimin e luftës si një sukses,” shtoi Ahn.
“Numri i kufizuar i viktimave mund të paraqitet si sukses i madh. Por dhjetëra mijëra të vdekur dhe të plagosur mund të lënë familje të pikëlluara dhe invalidë të luftës, duke e kthyer përvojën e Koresë së Veriut në fushën e betejës në një barrë politike të brendshme,” përfundon Ahn.