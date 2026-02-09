Dhjetëra të vdekur ose të zhdukur pasi varka me emigrantë të parregullt u përmbys në brigjet e Libisë

Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) tha të hënën se 53 emigrantë të parregullt, përfshirë dy foshnje, janë të vdekur ose të zhdukur pasi një gomone u përmbys në brigjet e Libisë, transmeton Anadolu.
Varka, e cila mbante 55 emigrantë, u përmbys të premten në veri të Zuwarës, Libi, me vetëm dy gra nigeriane të shpëtuara gjatë një operacioni kërkim-shpëtimi nga autoritetet libiane, tha një zëdhënës i agjencisë së OKB-së në një deklaratë.
Sipas deklaratës, një e mbijetuar raportoi humbjen e burrit të saj, ndërsa tjetra tha se humbi dy foshnjat e saj në tragjedi.
“IOM shpreh ngushëllime për humbjen e jetëve në një incident tjetër vdekjeprurës përgjatë rrugës Mesdhetare Qendrore”, tha deklarata, duke shtuar se ekipet e agjencisë u ofruan dy të mbijetuarve kujdes mjekësor urgjent pas zbarkimit, në koordinim me autoritetet përkatëse.
Sipas rrëfimeve të të mbijetuarve, anija – që mbante emigrantë dhe refugjatë me kombësi afrikane – u nis nga Al-Zawiya, Libi, rreth orës 23:00 më 5 shkurt, dhe u përmbys afërsisht gjashtë orë më vonë.
Të dhënat e IOM-it tregojnë se vetëm në janar, të paktën 375 migrantë u raportuan të vdekur ose të zhdukur pas shumë përmbytjeve anijesh “të padukshme” në Mesdheun Qendror për shkak të motit ekstrem, me qindra vdekje të tjera që besohet se nuk janë regjistruar.
Sipas Projektit të Migrantëve të Zhdukur të IOM-it, më shumë se 1.300 emigrantë janë zhdukur në Mesdheun Qendror në vitin 2025.
Ndërkohë, incidenti i fundit e çon numrin e emigrantëve të raportuar të vdekur ose të zhdukur në këtë rrugë në vitin 2026 në të paktën 484.