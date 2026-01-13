Dhuna e kolonëve të paligjshëm kundër palestinezëve rritet me 25% në vitin 2025

Vetëm në vitin 2025, kolonët e paligjshëm kryen 845 sulme të motivuara nga nacionalizmi kundër palestinezëve, duke vrarë katër persona dhe duke plagosur rreth 200 të tjerë.
Dhuna nga kolonët e paligjshëm izraelitë kundër civilëve palestinezë në Bregun Perëndimor të pushtuar u rrit me rreth 25 për qind në vitin 2025, sipas mediave izraelite.
Gazeta Haaretz, duke cituar të dhëna ushtarake, tha se numri dhe shtrirja e sulmeve nga kolonët e paligjshëm në Bregun Perëndimor është rritur vazhdimisht dhe ndjeshëm që nga 7 tetori 2023.
Të dhënat treguan se kolonët e paligjshëm nisën 1.720 sulme të dhunshme kundër palestinezëve që nga shpërthimi i luftës në Gaza në tetor 2023.
Vetëm në vitin 2025, kolonët e paligjshëm kryen 845 sulme të motivuara nga nacionalizmi kundër palestinezëve, duke vrarë katër persona dhe duke plagosur rreth 200 të tjerë.
Shifra shënon një rritje prej afërsisht 25 për qind nga viti 2024, kur autoritetet regjistruan 675 sulme që vranë gjashtë palestinezë dhe plagosën 149, tha Haaretz.
Rreth 750.000 kolonë të paligjshëm izraelitë jetojnë në qindra vendbanime në të gjithë Bregun Perëndimor, përfshirë rreth 250.000 në Jeruzalemin Lindor. Palestinezët thonë se kolonët e paligjshëm kryejnë sulme pothuajse të përditshme ndaj banorëve dhe pronave në një përpjekje për t’i zhvendosur ata me forcë.
Sipas shifrave palestineze, forcat izraelite dhe kolonët e paligjshëm kanë vrarë të paktën 1.104 palestinezë në Bregun Perëndimor, përfshirë Jeruzalemin Lindor, kanë plagosur gati 11.000 dhe kanë ndaluar rreth 21.000 që nga tetori i vitit 2023.
Në një mendim historik korrikun e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e shpalli pushtimin e territorit palestinez nga Izraeli të paligjshëm dhe bëri thirrje për evakuimin e të gjitha vendbanimeve në Bregun Perëndimor dhe Jeruzalemin Lindor.