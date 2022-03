Dinjiteti civilizues i doktorit

E pyeten nje doktor, i cili para pak kohe kishte specializuar:

Pse nuk shkon ne ndonje spital privat per t’u punesuar?

Doktori u pergjigj: une veq kam oferta nga spitalet private.

Pse nuk shkon, a rroga e vogel a ?

Doktori: Jo jo, rroga eshte s’paku duplo!

Qysh more munesh mos me shku, ik prej spitalit.

Doktori: Kam nje qelize ne trup e cila me mban gjalle, e ajo qelize eshte, qe ky shtet me ka shkolluar, me ka punesuar, me ka specializuar, me ka afirmuar…

Prandaj sikur te ikja tani nga spitali, do ta mbytja kete qelize qe me ka mbajtur gjalle gjere ketu.

Nuk dua te turperohem para Zotit dhe tjereve.

P.s. Pederisa kemi kesi mjek me dinjitet te tille civilizues, ka shume shprese per kete vend.

T’lumte doktor, Zoti te dhashte suksese gjithmone.

Nga: Mr.sci. Saad R. Gashi