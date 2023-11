Disa arsye pse çaji jeshil është i mirë para gjumit

Flini mirë

Është një fakt i njohur se ne të gjithë duhet të flemë rreth 8 orë në natë në mënyrë që të mbetemi të shëndetshëm, por për disa prej nesh, kjo duket si një detyrë e pamundur.

Megjithatë, pirja e çajit jeshil para gjumit mund t’ju ndihmojë nëse vuani nga probleme të lidhura me gjumin, si pagjumësia.

Përmirësimi i shëndetit kardiovaskular.

Studimet e Universitetit të Harvardit pohojnë se sëmundjet kardiovaskulare mund të reduktohen duke pirë çaj jeshil. Mund të zvogëlojë gjithashtu trigliceridet dhe kolesterolin (llojet e yndyrës që gjenden në gjakun tuaj).

Ndjeheni më pak të stresuar, të shqetësuar dhe të dëshpëruar.

Kafeina që gjendet në çajin jeshil mund të rrisë disponimin tuaj, ndërsa L-theanina, e cila gjendet në shumicën e përzierjeve Teami, gjithashtu ndihmon në luftimin e simptomave depresive.

Digjni yndyrën dhe humbni peshë.

Duke konsumuar çaj jeshil gjatë natës, hulumtimet sugjerojnë se mund të siguroheni që metabolizmi juaj të jetë i shpejtë përpara se të shkoni në shtrat. Dhe kur flini mjaftueshëm, kjo mund të përmirësojë metabolizmin tuaj të përgjithshëm, duke krijuar një trup shumë më të shëndetshëm.

Një studimi zbuloi se kjo rritje e metabolizmit mund të jetë deri në 4%! Ka veti termogjene brenda çajit jeshil, i cili nxit djegien e yndyrës shumë më tepër se kafeina.

Ulni kolesterolin tuaj.

Ulja e kolesterolit mund të shijohet përmes pirjes së çajit jeshil pasi është zbuluar se zvogëlon nivelet e kolesterolit në gjak.

Megjithatë, edhe pse çaji jeshil mund të ndihmojë në mbajtjen nën kontroll të niveleve të kolesterolit, ai nuk do të sigurojë një kurë magjike për nivelet e larta të kolesterolit. Prandaj, do t’ju duhet ta kombinoni konsumin tuaj të çajit jeshil me një dietë të shëndetshme, duke ushtruar në baza ditore dhe duke shmangur ushqimet me kolesterol të lartë.

Higjenë më e mirë orale.

Një tjetër studim japonez zbuloi se dhëmbët dhe mishrat e dhëmbëve të shëndetshëm promovohen duke pirë rregullisht çaj jeshil.

Sistemi imunitar i përmirësuar.

Polifenolet janë një lloj tjetër antioksidantësh që gjendet në çajin jeshil dhe këto gjithashtu kanë veti anti-inflamatore. Marrja e këtyre mund të ndihmojë me sëmundjet autoimune pasi ndryshon në mënyrë delikate mënyrën se si funksionon sistemi juaj imunitar.

Flokë të shëndetshëm dhe lëkurë me shkëlqim.

Çaji jeshil ndihmon për t’i dhënë flokëve tuaj një shkëlqim rrezatues duke kufizuar gjithashtu shkaqet e plakjes. Mund të kontrollojë gjithashtu lehtësimin e dhimbjes dhe të ndihmojë me shpërthimet e akneve.