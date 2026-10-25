Disa faqe të internetit po u mbyllin dyert agjentëve të inteligjencës artificiale

Agjentët autonomë të inteligjencës artificiale po përballen me pengesa gjithnjë e më të mëdha në internet, pasi kompani të njohura po ua kufizojnë qasjen në platformat e tyre.
Përdoruesit e shërbimeve si Muse i Meta-s, Grok i xAI-së dhe Dots i OpenAI-t kanë raportuar vështirësi në kryerjen e detyrave në faqe të ndryshme interneti.
Delta Air Lines po pengon agjentët të rezervojnë bileta në emër të përdoruesve, ndërsa bankat JPMorgan Chase dhe Charles Schwab i bllokojnë për arsye sigurie.
Edhe Amazon ka ndërmarrë hapa kundër këtyre mjeteve, duke argumentuar se duhet të respektohen rregullat e platformës.
Nga ana tjetër, kompanitë e inteligjencës artificiale pretendojnë se agjentët janë thjesht ndihmës digjitalë që veprojnë në emër të klientëve.
Meta ka zgjedhur të bashkëpunojë me shitës si Walmart, Gap dhe Sephora, duke u mundësuar agjentëve të saj të kryejnë blerje në platformat e tyre.
Ndërkohë, sistemet kundër robotëve dhe mashtrimeve online po i pengojnë gjithashtu agjentët të funksionojnë në disa faqe.
Ekspertët paralajmërojnë se, nëse kjo përplasje vazhdon, premtimi që inteligjenca artificiale mund të kryejë pothuajse çdo detyrë online mund të mbetet larg realitetit.