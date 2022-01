Disa vajra esencialë kundër kokëdhimbjeve

Nëse vuani nga dhimbjet e kokës, provoni këto tetë vajra esencialë përpara se të përdorni ilaçin e radhës. Ekspertët bimorë rekomandojnë vajrat esencialë që shërojnë çdo dhimbje koke, pavarësisht nga shkaku, transmeton Top Channel.

Dhimbja e kokës e shkaktuar nga tensioni

Ju duket sikur ua kanë shtrënguar kokën me mjete të mprehta? Dhimbja e kokës e shkaktuar nga tensioni shërohet me vaj nenexhiku. Ky i fundit jo vetëm që largon dhimbjet por ka një efekt shumë freskues që u vjen në ndihmë muskujve. Shtoni 10 pika me vaj esencial në 28 gramë të një vaji mbartës (vaj jojobe ose arre kokosi) dhe masazhoni qafën dhe shpatullat.

Dhimbja e kokës e shkaktuar nga stresi

Stresi është një ndër shkaktarët kryesorë të dhimbjes së kokës. Studimet kanë treguar se nuhatja e aromave ul stresin, nivelin e kortizolit dhe tensionin e gjakut. Zgjidhni vajin e livandës apo vajrat e agrumeve. Nuhatja e kësaj arome ngadalëson zemrën, qetëson sistemin nervor dhe ju ndihmon të qetësoheni. Lagni një shami me pak vaj esencial dhe nuhateni.

Migrena ikën me livandë

Aroma e livandës të qetëson, të vë në gjumë, rregullon nivelet e serotoninës dhe përmirëson sistemin nervor. Nëse nuhatni aromën e livandës për 15 minuta dhimbja e migrenës do të ikë. Sapo të vëreni shenjat e para të dhimbjes nuhatni vajin ose përdoreni për masazh të nofullave, ballit dhe skajeve të tij.

Dhimbjet hormonale shërohen me barbarozë

Hormonet janë mike dhe armike. Dhimbjet e kokës të shkaktuara prej tyre shërohen me barbarozë. Në rastin e këtyre dhimbjeve, ju duhet të përdorni një pikë vaj esencial në një lugë çaji me vaj bartës dhe të masazhoni zonën abdominale. Në të kundërt, bëni një banjë dhe hidhni në vaskë 5-8 pika nga ky vaj esencial.

Dhimbja e kokës nga dehidratimi

Rreth 73 për qind e trurit përbëhet nga uji ndaj hidratimi është i rëndësishëm. Nëse jeni të dehidratuar atëherë do të keni dhimbje koke. Kompresat e ftohta me vajra esencialë të nenexhikut, portokallit ose mandarinës shërbejnë më së miri kundër dhimbjeve.

Dhimbja e kokës nga arsye të tjera

Vajrat esencialë të rozmarinës, livandës, nenexhikut mund të përzihen së bashku dhe të zgjidhni një sërë dhimbjesh. Ato mund t’i përdorni jo vetëm për nuhatje, por edhe për masazh, banjë dhe për aromatizimin e ambienteve të ndenjes dhe fjetjes.