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Dita e 31-të e tubimit në Tiranë, protestuesit marshojnë drejt Kryeministrisë pas përplasjeve në Kuvend

Këtë të martë po mbahet dita e 31-të e protestës në Tiranë.

Protesta ka nisur që në orët e mëngjesit, ku disa qytetarë janë mbledhur përpara Kuvendit. Gjatë kësaj kohe janë raportuar edhe përplasje me policinë.

Në orën 19:00, protestuesit janë rikthyer sërish në sheshin “Skënderbej”, nga ku kanë vijuar marshimin drejt Kryeministrisë, duke ndjekur itinerarin e zakonshëm të protestave.

Një prej nismëtarëve, Arben Kola, u është drejtuar qytetarëve të pranishëm, duke deklaruar: “Për ata që nuk ishin te parlamenti, e patë që ata kërkojnë dhunë. Tani e mbrapa të reagojnë në mënyrë të pavarur dhe ne nuk mbajmë përgjegjësi. Ju me dhunë, dhe qytetarët me dhunë”.

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