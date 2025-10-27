Dodge Durango i gjeneratës së ardhshme konfirmohet për vitin 2029

Dodge ka qenë duke ndërtuar Durango-n e gjeneratës aktuale që nga viti 2010, duke e bërë atë një nga automjetet më të vjetra që janë ende në shitje në Shtetet e Bashkuara.
Megjithatë, një zëvendësim nuk do të vijë së shpejti. Kompania mëmë Stellantis ka njoftuar se një pasardhës nuk do të arrijë deri në vitin 2029, kohë në të cilën modeli aktual do të ketë qenë në qarkullim për gati dy dekada.
Siç është rasti sot, Durango-ja e gjeneratës së ardhshme do të prodhohet në Detroitit – Jefferson. Stellantis po investon 130 milionë dollarë për të përgatitur fabrikën e Michiganit për modelin e gjeneratës së katërt.
Kjo shifër përfaqëson vetëm një përqind të një investimi masiv prej 13 miliardë dollarësh, që gjiganti i automobilave planifikon të bëjë në Shtetet e Bashkuara deri në fund të dekadës.
Është investimi më i madh i kompanisë që nga themelimi i Chrysler një shekull më parë. Kapaciteti vjetor i prodhimit parashikohet të rritet me 50 përqind krahasuar me nivelet aktuale, transmeton Telegrafi.
Stellantis do të shpenzojë 600 milionë dollarë dhe do të krijojë 3,300 vende pune për të rihapur fabrikën në Belvidere në vitin 2027 për të prodhuar Jeep Cherokee dhe Compass.
Gati 400 milionë dollarë do të drejtohen në kompleksin e montimit të Toledos, ku do të shtohen më shumë se 900 vende pune për të ndërtuar një kamion të mesëm Ram duke filluar nga viti 2028.
Kamioni fillimisht ishte planifikuar për në Belvidere, por Stellantis që atëherë ka ndryshuar kurs dhe ka zhvendosur prodhimin e pasardhësit shpirtëror të Dakotës nga Illinois në Ohio.
Në Michigan, fabrika e montimit të kamionëve Warren do t’i nënshtrohet një ripërpunimi prej 100 milionë dollarësh përpara një SUV të madh me benzinë dhe një automjeti elektrik me gamë të zgjeruar të planifikuar për vitin 2028. Stellantis pret që projekti të krijojë mbi 900 vende pune.
100 milionë dollarë të tjerë janë caktuar për një motor të ri me katër cilindra me djegie (i koduar “GMET4 EVO”) që do të ndërtohet në Indiana nga viti 2026, duke gjeneruar më shumë se 100 vende të reja pune.
Megjithëse përmenden modele të reja nga Dodge, Jeep dhe Ram, Stellantis ende nuk ka dhënë përditësime mbi Chrysler. Kjo nuk do të thotë që marka e famshme është në prag të fundit.
Tani ka studion e vet të dedikuar të dizajnit dhe, sipas drejtorit kryesor të dizajnit të Stellantis, Ralph Gilles, është “i pjekur për një kapitull të ri”.
Lajmi i fundit është se Chrysler do të “eksperimentojë” duke mbushur boshllëqet në portofolin e Stellantis, ndërsa synon të tërheqë “klientë të rinj pushtues”.
Ashtu si shumë prodhues të tjerë makinash, Chrysler dikur planifikonte të kalonte plotësisht në makina elektrike deri në vitin 2028, por kjo nuk është më rasti.
Produktet e saj të ardhshme do të ndërtohen në platformat STLA Medium dhe STLA Large, të cilat të dyja akomodojnë motorë me djegie të brendshme dhe sisteme transmetimi elektrike.
Ndërsa Stellantis mbetet e heshtur për të ardhmen e afërt të Chrysler, ajo premton të nxjerrë në shitje pesë automjete të reja dhe 19 “produkte të rifreskuara” në të gjithë portofolin e saj të gjerë deri në fund të vitit 2029.
Me pak fat, një pjesë e atij investimi prej 13 miliardë dollarësh do të shkojë drejt ringjalljes së markës që ka vuajtur prej kohësh.