Doktori dhe mekaniku

Ai ishte kirurg zemre i shquar. Sapo i ishte prishur makina te cilen e coi tek mekaniku. Mekaniku e hapi motorrin dhe here cmontonte e here montonte pjese. Ne nje moment, ai e le punen, i afrohet kirurgut dhe i thote:”Te te bej nje pyetje?”

Si me dyshim doktori i tha:”Pa he?!”

Mekaniku:”Ti hap dhe operon zemrat e njerezve, kurse une operoj zemrat e makinave. Perse ju doktoret fitoni shume, kurse ne mekaniket pak?!”

Doktori ia beri me shenje te afroje veshin dhe i peshperiti:”Pa provoje nje here ta rregullosh defektin pa e fikur makinen!!!”

Nga: Elmaz Fida