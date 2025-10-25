Doli nga shtypi Numri 1-2 i revistës shkencore të Logos-A

Sh.B. “Logos-A” ka nxjerr nga shtypi Numrin 1-2 të revistës së saj shkencore, ku në këto numra mund të shohim tekste akademiko-shkencore, nga profesorët eminentë botëror, Sejjid Husein Nasr, Ibrahim Kallën, Lea Ypi, Ferid Muhiç etj.
Komunikata e plotë nga Logos-A:
Me kënaqësi të veçantë ju njoftojmë se ka dalë nga shtypi Numri 1-2 i revistës sonë shkencore, Logos-A!
E përkushtuar ndaj zhvillimit të shkencës dhe dijes, Logos-A ju sjell artikujt më të fundit nga fusha e shkencave shoqërore dhe humane.
Gjeni numrin e plotë (Nr. 1-2) online në:
https://academix.logos-a.com/