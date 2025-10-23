Drita barazon me Omonian

Kampionia e Kosovës në futboll, Drita ka barazuar sërish në kuadër të Ligës së Konferencës.
Në ndeshjen e xhiros së dytë të fazës së ligës, Drita ndau pikët me skuadrën nga Qipro, Omonia.
Dueli i zhvilluar të enjten në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, u mbyll me shifrat 1:1.
Edhe pse Drita avancoi e para dhe pati raste të mira, përfshirë atë në fillim të pjesës së dytë me anë të Besnik Krasniqit, Omonia barazoi shifrat për të marrë një pikë nga ky udhëtim.
Rezultati u zhbllokua në fillim të pjesës së parë, saktësisht në minutën e 12-të kur sulmuesi Arb Manaj realizoi gol pas asistimit të Besnik Krasniqit.
Megjithatë, Omonia në fund të pjesës së parë, shënoi për të barazuar shifrat me anë të mbrojtësit Giannis Masouras që realizoi me kokë nga afërsia.
Në pjesën e dytë, të dyja ekipet kërkuan golin e dytë dhe eventualisht të fitores por nu kia dolën mbanë. Në fakt, Krasniqi tentoi me parabollë në minutën e 50-të, por portieri mysafir evitoi golin.
Për Dritën, ky është barazimi i dytë në po aq ndeshje të luajtura pasi edhe në fillim të këtij muaji luajti 1:1 si mysafire e Kups në Finlandë.
Ndeshjen e radhës në Ligën e Konferencës, Drita e luan më datën 6 nëntor, ku në Irlandë do të përballet me skuadrën e Shelbournet.