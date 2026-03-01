Dubai shndërrohet në një qytet fantazmë

Dubai ishte pothuajse i panjohur të dielën.
Në një fundjavë dimri që është sezoni i pikut turistik, plazhet dhe qendrat tregtare në hotele normalisht do të ishin plot me njerëz. Në vend të kësaj, rrugët kryesore ishin kryesisht bosh dhe qielli pa rrjedhën e zakonshme të avionëve që vijnë dhe largohen.
Shumë banorë raportohet se kanë bërë blerje të mëdha në supermarkete për të pasur rezerva.
Aplikacionet për dërgesa ushqimore raportuan vonesa për shkak të kërkesës së madhe. Në lagje që zakonisht janë të mbushura me njerëz deri vonë në mbrëmje, rrugët ishin të zbrazura.
Me hapësirën ajrore të Emiratet e Bashkuara Arabe të mbyllur, disa njerëz u drejtuan drejt pjesëve më të qeta të vendit.
Një person raportohet se është vrarë dhe 11 të tjerë janë plagosur në aeroportet në Dubai dhe Abu Dhabi, ndërsa Irani nisi sulme në të gjithë Lindjen e Mesme në përgjigje të një sulmi masiv dhe të vazhdueshëm kundër tij nga SHBA-ja dhe Izraeli.
Në Hatta, pranë kufirit me Omani, të paktën një hotel ktheu një sallë konferencash në strehë të përkohshme për turistët që kishin bërë check-out, por nuk mund të ktheheshin në shtëpi. Disa mysafirë të sapoardhur thanë se po zhvendosnin familjet e tyre larg zonave të Dubait që ishin goditur.
Të tjerë kaluan në Oman me vetura duke qenë të paktën fillimisht i vetmi vend në rajon që nuk është prekur nga sulmet iraniane të së shtunës. Megjithatë, të dielën autoritetet omane njoftuan se dy dronë kishin goditur një port atje.
Dubai, një qytet që krenohet për sigurinë dhe stabilitetin, nuk ka strehë publike kundër bombave.
Shumë banorë kaluan natën e së shtunës në parkime nëntokësore. Ndërkohë, prindërit i mbronin fëmijët e shqetësuar nga realiteti i shpërthimeve mbi kokë.
Disa u thanë djemve dhe vajzave të tyre të vegjël se shpërthimet ishin fishekzjarrë të Ramazanit, të shpeshtë gjatë iftarit në vendet myslimane.