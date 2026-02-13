Dy të tretat e evropianëve mendojnë se vendet e tyre janë nën kërcënim

Rreth 68 për qind e evropianëve besojnë se vendet e tyre janë nën kërcënim, ndërsa 42 për qind thonë se siguria e tyre personale është në rrezik, sipas një sondazhi të publikuar të premten, transmeton Anadolu.
Sondazhi Flash Eurobarometer 574 u krye nga firma e sondazheve Demoscopy me seli në Bruksel përpara Konferencës së Sigurisë në Mynih me kërkesë të Komisionit Evropian.
Sondazhi zbuloi se perceptimi më i lartë i kërcënimit është në Francë me 80 për qind, e ndjekur nga Holanda dhe Danimarka me 77 për qind dhe Gjermania me 75 për qind.
Lidhur me investimet në mbrojtje, 32 për qind e të anketuarve besojnë se Bashkimi Evropian nuk ka ndërmarrë hapa të mjaftueshëm, ndërsa 34 për qind thonë se vendet e tyre kanë dështuar.
Megjithatë, 52 për qind e evropianëve i besojnë BE-së për të forcuar sigurinë dhe mbrojtjen, me besimin më të lartë në Luksemburg me 76 për qind, e ndjekur nga Portugalia me 74 për qind dhe Lituania me 71 për qind.
Ky besim është më i ulët në tre anëtarët më të mëdhenj të bllokut – Italia, Gjermania dhe Franca – ku 47 për qind e gjermanëve dhe italianëve dhe 40 për qind e të anketuarve francezë nuk pajtohen me këtë pikëpamje.
Pothuajse tre të katërtat e të anketuarve mbështesin gjithashtu investimet aktuale të BE-së në mbrojtje ose duan që ato të rriten, me mbështetjen më të fortë të regjistruar në Portugali me 89 për qind, e ndjekur nga Finlanda me 83 për qind, Lituania dhe Spanja me 80 për qind dhe Danimarka me 78 për qind.
Anketa Flash Eurobarometer 574 u krye në internet midis 5-12 janarit me rreth 27.000 pjesëmarrës në të 27 shtetet anëtare të BE-së.