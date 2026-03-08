Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Dy ushtarë izraelitë të vrarë në Libanin jugor

Ushtria izraelite ka njoftuar se dy ushtarë të saj u vranë në një sulm në Libanin jugor të dielën, transmeton Anadolu.

Ushtria izraelite tha se njëri nga ushtarët e vrarë ishte operator i makinerive të rënda në njësinë e inxhinierisë luftarake të Divizionit Rajonal 91 “Galilee”.

Nuk u dhanë detaje për rrethanat e vdekjeve.

Izraeli ka zgjeruar fushatën ushtarake në Liban që nga e hëna, pas lëshimit të kufizuar të raketave nga Hezbollahu, mes tensioneve më të gjera rajonale të lidhura me luftën e nisur nga Izraeli dhe SHBA kundër Iranit.

Sipas autoriteteve libaneze, të paktën 394 persona janë vrarë dhe 1.130 të tjerë janë plagosur nga sulmet izraelite që nga e hëna.

Izraeli ka vrarë më shumë se 4.000 persona dhe ka plagosur 17.000 të tjerë gjatë ofensivës në Liban që filloi në tetor të vitit 2023 dhe u përshkallëzua në luftë të plotë në shtator të vitit 2024.

Pavarësisht një marrëveshjeje armëpushimi me Hezbollahun që nga nëntori i vitit 2024, Izraeli ka vazhduar shkelje pothuajse të përditshme, të cilat kanë lënë qindra të vrarë dhe të plagosur.

