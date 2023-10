E do Zotin

Sepse Zoti është Dashuri.

Në zemrën nuk pushon askush pos Tij.

Të kërkuarit e prehjës në diçka tjetër veç Zotit është tregues i zbrazëtisë brenda brendësisë,

Pasi të kërkosh Zotin përmes dikujt tjetër është shenjë e hidhur e dobësisë.

Sepse Ai ndërmjetës për tek Vetja nuk ka vënë askë,

E nëse kërkojmë ndërmjetës do mbesim pa Të.

Të mbeturit pa Të është si të mbesim pa sy,

I verbëri më nuk i sheh gjërat edhe po ja përshkruajte formën për secilën në veçanti.

Mungesa bëhët e padurueshme kur të Dashurin nuk e sheh,

Por, madhore është kur e do pa e parë se e di që është diku atje.

Përtej dimensioneve të kohërave dhe të botërave,

Në infinit Ai qëndron.

Ekzistenca e Tij nuk ka të filluar e as nuk mbaron.

Ai nuk pret,

Sepse koha është Ai vetë.

Por ti do të presësh,

Sepse për të arritur destinacionin e dëshiruar duhet të kalosh disa stade.

E çdo vuajtje, lodhje e fatkeqësi,

Harrohet lehtë kur je i drejtuar tek Ai.

Nga e larta dhe e ulta jemi krijuar ne

Nuri do nur

Dheu do dhe

Një shpirtë i pastër reflekton dashuri

E një trup pa shpirtë kalbet në ndyrësi.

Arben Desku