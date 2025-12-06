Edhe ballkanas në forcën e sigurisë së Gazës?

Kush do jetë nga rajoni në zonën më të nxehtë të botës
Shtetet e Bashkuara janë në fazat e fundit të përgatitjes së një misioni paqeruajtës në Gaza, dhe përfaqësuesit e saj diplomatikë në të gjithë botën, përfshirë Bosnjën dhe Hercegovinën, po punojnë për formimin e një Komiteti Paqeje, Forcës Ndërkombëtare të Stabilizimit (ISF) dhe komandës së tyre të unifikuar.
Me këtë rast, zyrtarët amerikanë kanë kontaktuar përfaqësuesit politikë në Bosnjës me një propozim që vendi ynë të dërgojë edhe ushtarë nga Forcat e Armatosura të Bosnjës në këtë mision.
Kjo u njoftua nga ministry boshnjak i Mbrojtjes Zukan Helez, disa ditë më parë.
“Ne po diskutojmë dhe presim që forcat tona të marrin pjesë në operacionet paqeruajtëse në Gaza. Nuk kemi një, por disa njësi që janë gati për këtë. Tani është e nevojshme të zbatohet procedura e brendshme”, theksoi Helez gjatë festimit të Ditës së Forcave të Armatosura të Bosnjës dhe Hercegovinës në Sarajevë.
Sipas informacioneve nga negociatat, pala amerikane ka propozuar që ushtarët nga Bosnja dhe Hercegovina të dërgohen në mision në bazë vullnetare. Numri i saktë nuk dihet ende, por parashikohet që ata, ndër të tjera, do të angazhohen në shkatërrimin e armëve.
Çfarë parashikon Rezoluta
Plani gjithëpërfshirës për t’i dhënë fund konfliktit në Gaza, i propozuar nga Donald Trump, po zbatohet në faza. Deri më tani, është pranuar faza e parë, e cila përfshin një armëpushim, një shkëmbim pengjesh dhe të burgosurish, si dhe shpërndarjen e ndihmës humanitare.
Përpjekjet aktuale janë përqendruar në zbatimin e fazës së dytë, të përcaktuar nga Rezoluta 2803, e cila përfshin vendosjen e Forcave të Sigurisë Indiane (ISF), krijimin e një administrate të përkohshme dhe negociatat me Hamasin për tërheqje.
Sipas Axios, struktura e re e menaxhimit duhet të drejtohet nga një Komitet Paqeje i udhëhequr nga Trump, i cili do të përfshijë rreth dhjetë udhëheqës nga vendet arabe dhe perëndimore. Nën të do të funksionojë një komitet ekzekutiv ndërkombëtar që do të përfshijë ish-kryeministrin britanik Tony Blair, këshilltarët e Trump Jared Kushner dhe Steve Witkoff, si dhe zyrtarë të tjerë të lartë.
Detyrat e Forcës Ndërkombëtare të Stabilizimit
Rezoluta përcakton në detaje rolin e Forcave Ndërkombëtare të Sigurisë në Gaza. Forca do të punojë, në bashkëpunim me Izraelin, Egjiptin dhe policinë palestineze të trajnuar rishtazi, për të:
– siguruar zonat kufitare,
– demilitarizuar Gazën dhe shkatërruar infrastrukturën ushtarake,
– mbrojtur civilët dhe operacionet humanitare,
– trajnuar dhe mbështetur policinë palestineze,
– koordinuar korridoret humanitare,
– dhe aktivitete të tjera të nevojshme për zbatimin e planit të paqes.
Forca Ndërkombëtare e Sigurisë do të ndihmojë Komitetin e Paqes në monitorimin e armëpushimit, do të veprojë nën drejtimin e tij strategjik dhe do të financohet nga kontributet vullnetare nga shtetet dhe fondet e Komitetit të Paqes.
Mandati i Komitetit të Paqes dhe prania ndërkombëtare e sigurisë civile, sipas rezolutës, është planifikuar deri më 31 dhjetor 2027, me mundësinë e zgjatjes me vendim të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe koordinim të plotë me Egjiptin, Izraelin dhe shtetet e tjera pjesëmarrëse.