Edukata me fenë

Të dashur fëmijë!

Islami është feja e Allahut.

Islami është feja e vërtetë tek Allahu.

Islami është feja e paqes.

Islami është feja e butësisë.

Islami është feja e mëshirës.

Islami është feja e lehtësimit.

Islami është feja e të gjithë njerëzimit.

Islami është feja e natyrës së pastër.

Prandaj: Ne jemi krenarë që jemi myslimanë.

Në orën e edukatës islame:

Mësuesi: Ardit, sa fe ka në botë?

Arditi: Ka aq shumë fe, saqë është e vështirë të numërohen.

Mësuesi: Zejnep, a janë të gjitha fetë të vërteta?

Zejnepi: Jo mësues, të gjitha fetë janë të gabuara, përveç njërës.

Mësuesi: Hatixhe, cilët janë tre fetë, të cilave Allahu u ka shpallur libër?

Hatixhja: Hebraizmi, Krishterimi dhe Islami.

Mësuesi: Osman, cila nga këto fe është feja e vërtetë?

Osmani: Feja islame mësues.

Mësuesi: Përse?

Shemsiu: Për shkak se Islami është e vetmja fe, të cilën e ka ruajtur Allahu.

Mësuesi: Ju lumtë fëmijë.

Dialog:

Ismaili: Mami, çfarë duhet të bëjë një njeri nëse dëshiron të bëhet mysliman?

Mami: Duhet të thotë shehadetin.

Ismaili: Si thuhet shehadeti?

Mami: “Esh’hedu en la ilahe il lallah ue esh’hedu enne Muhammeden abduhu ue resuluhu

Ismaili: Cili është kuptimi i shehadetit?

Mami: Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i Dërguar i Allahut.

Ismaili: Faleminderit mami. Allahu ta shpërbleftë me të mira.

Kushtet e Islamit:

1 – Shehadeti

2 – Falja e namazit

3 – Dhënia e Zekati

4 – Agjërimi i Ramazanit

5 – Haxhi një herë në jetë për atë që ka mundësi.

Të dashur fëmijë!

Feja islame flet për besimin.

Feja islame flet për adhurimin.

Feja islame flet për moralet e mira.

Feja islame rregullon marrëdhëniet e njeriut me Allahun.

Feja islame rregullon marrëdhëniet e njeriut me të tjerët.

Feja islame rregullon marrëdhëniet e njeriut me veten e tij.

Disa nga urdhëresat e fesë islame:

Adhuroje Allahun!

Fale namazin!

Jepe zekatin!

Agjëroje Ramazanin!

Kryeje haxhin!

Sillu mirë me prindërit!

Ji njeri i drejtë dhe i sinqertë!

Mbaje besën dhe amanetin!

Disa nga ndalesat e fesë islame:

Mos adhuro askënd tjetër përveç Allahut!

Mos u sill keq me prindërit!

Mos vidh!

Mos gënje!

Mos luaj bixhoz!

Mos ha mish derri!

Mos pi duhan e as alkol!

Mos ji mëndjemadh!

Mos e thyej besën dhe amanetin!

Hadith:

Njëherë Profeti (a.s) u tha shokëve të tij: “Feja është këshillë. Shokët e pyetën: Për kë është këshillë? Profeti (a.s) tha: Për Allahun, për Librin e Tij, për të Dërguarin e Tij, për të parët e myslimanëve dhe për të gjithë myslimanët.”

Dialog:

Gjyshi: Eh si janë bërë njerëzit sot, “pa din dhe pa iman”.

Selmani: Gjysh, çfarë do të thotë “pa din dhe pa iman”

Gjyshi: Po ja “pa din dhe pa iman” do të thotë një njeri pa fe dhe pa besim.

Selmani: Gjysh, çfarë mund të bëjë një njeri “pa din dhe pa iman”?

Gjyshi: Gjithë të këqijat.

Selmani: Për shembull?

Gjyshi: Një njeri i tillë e shan Zotin dhe fenë e Tij. Një njeri i tillë nuk i bindet Allahut dhe as urdhërave të Tij. Një njeri i tillë i bindet vetëm tekave të tij, shejtanit dhe urdhrave të tij.

Selami: Sa keq qenka të jesh “pa din dhe pa iman”, gjyshi!

Gjyshi: Është e vërtetë nipi im i dashur, prandaj ne duhet të jetojmë me “din dhe iman”

Dialog:

Sara: Mami, çfarë ndodh me njeriun pasi varroset?

Mami: I vijën dy engjëj – Munkeri dhe Nekiri – dhe i bëjnë tre pyetje?

Sara: Çfarë pyetjesh?

Mami: Kush është Zoti yt? Cila është feja jote dhe cili është Profeti yt?

Sara: E si përgjigjet njeriu?

Mami: Nëse është besimtar thotë: Zoti im është Allahut, feja ime është Islami dhe profeti im është Muhamedi (a.s)

Sara: Po ai që është jobesimtar, a i përgjigjet këtyre pyetjeve?

Mami: Jo.

Sara: Po përgjigja e këtyre pyetjeve është shumë e thjeshtë?!

Mami: Është e thjeshtë për ne që jemi besimtarë, ndërsa jobesimtari e ka pamundur të përgjigjet. Prandaj ne duhet të falenderojmë Allahun, i Cili na ka bërë myslimanë.

Sara: Elhamdulilah.

Lutje profetike:

“Radijtu bil lahi rabben, ue bil islami dinen, ue bi Muhammedin (s,a.w.s) nebijjen ue resulen”

Jam i kënaqur me Allahun si Zot, me Islamin si fe dhe me Muhamedin (s,a.w.s) si Profet e të Dërguar.

Edukata ime me fenë islame:

Unë e dua fenë time.

Unë i respektoj urdhrat e fesë.

Unë adhuroj vetëm Allahun.

Unë e fal namazin.

Unë agjëroj Ramazanin.

Unë lexoj Kuran.

Unë sillem mirë me prindërit.

Unë them gjithmonë të vërtetën.