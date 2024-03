​Efektet anësore serioze të paracetamolit

Hulumtimet tregojnë se përdorimi i tepërt i qetësuesit të zakonshëm të dhimbjes, paracetamolit, mund të rrisë rrezikun e kushteve serioze shëndetësore si presioni i lartë i gjakut, goditjet në tru dhe sëmundjet e zemrës.

Përdorimi afatgjatë i qetësuesve si paracetamoli mund të shkaktojë një sërë efektesh anësore të pakëndshme, nga reaksionet e rrezikshme alergjike deri te dëmtimi i mëlçisë dhe veshkave.

Përdorimi i tepërt i qetësuesve të njohur mund të rrisë presionin e gjakut, duke ju vënë në rrezik të problemeve shëndetësore si sulmi në zemër ose goditje në tru, raporton gazeta britanike “The Sun”.

1. Rritja e presionit të gjakut

Paracetamoli zakonisht sugjerohet si një alternativë më e sigurt për një grup tjetër qetësuesish të quajtur medikamente antiinflamatore jo-steroide (NSAIDs), të cilët dihet se rrisin presionin e gjakut dhe rrezikun e sëmundjeve të zemrës.

Një studim i kryer nga Universiteti i Edinburgut në vitin 2022 tregoi një lidhje shqetësuese midis përdorimit të rregullt të paracetamolit dhe presionit të lartë të gjakut. Studimi përfshiu 110 pacientë me një histori të presionit të lartë të gjakut, të cilëve iu dha nga një gram paracetamol katër herë në ditë – një dozë që shpesh u rekomandohet pacientëve me dhimbje kronike – ose një pilulë placebo për dy javë. Vetëm në ato dy javë, presioni i gjakut i pjesëmarrësve që morën paracetamol u rrit ndjeshëm, treguan rezultatet.

Kjo rritje ishte e ngjashme me atë të parë me NSAID dhe mund të pritej të rriste rrezikun e sëmundjeve të zemrës ose goditjes me rreth 20 për qind, thanë ekspertët. Ata rekomanduan që njerëzit me një recetë afatgjatë për ilaçe kundër dhimbjeve, të cilat zakonisht përdoren për trajtimin e dhimbjeve kronike, të zgjedhin dozën më të ulët efektive për kohën më të shkurtër të mundshme.

2. Sulmi në zemër dhe goditje në tru

Natriumi, një nga përbërësit kryesorë të kripës, përdoret shpesh për të tretur llojet e barnave të ndezura (siç është paracetamoli) në ujë. Por çdo tabletë e tretshme përmban sasi të mëdha natriumi; nëse një person do të merrte dozën maksimale ditore të paracetamolit, ai do të kalonte dozën maksimale ditore prej dy gramë të rekomanduar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë.

3. Reaksion alergjik

Paracetamoli shumë rrallë shkakton efekte anësore nëse e merrni në dozën e duhur. Por në raste të rralla, disa njerëz mund të përjetojnë një reaksion alergjik serioz të quajtur anafilaksi.

Rekomandohet që të telefononi shërbimet e urgjencës nëse përjetoni simptomat e mëposhtme të një reaksioni të rëndë alergjik pas marrjes së paracetamolit:

– Buzët, goja, fyti ose gjuha ju fryhen papritur

– Ju merrni frymë shumë shpejt ose përpiqeni të merrni frymë ose mbyteni

– Ju shtrëngohet fyti ose keni vështirësi për të gëlltitur

– Lëkura, gjuha ose buzët tuaja bëhen blu

– Ju befas bëheni shumë konfuzë, të përgjumur ose të trullosur

– Një skuqje që është e fryrë, që kruhet ose me flluska

Për fëmijët, telefononi ndihmën e shpejtë nëse bëhen të çalë, letargjik ose nuk reagojnë. Ata në këto raste mund të kenë vështirësi që të ngrenë kokën, pasi ajo mund të anojë anash, prapa ose përpara dhe e kanë të vështirë të përqendrohen.

4. Dëmtimi i mëlçisë dhe veshkave

Marrja e tepërt e paracetamolit ka qenë gjithashtu e lidhur me dëmtimin e mëlçisë dhe veshkave. Njerëzit me probleme të mëlçisë ose veshkave ose probleme me pijen, si abuzimi afatgjatë me alkoolin, këshillohen të konsultohen me një mjek ose farmacist përpara se të marrin paracetamol.

5. Çrregullime të gjakut

Një tjetër efekt anësor i rrallë i paracetamolit janë çrregullimet e gjakut si trombocitopenia dhe leukopenia. Trombocitopeni do të thotë që keni nivele të ulëta të trombociteve në gjakun tuaj. Trombocitet ndihmojnë në mpiksjen e gjakut, kështu që numri i ulët i trombociteve mund të parandalojë mpiksjen e gjakut pas një dëmtimi dhe të çojë në gjakderdhje të zgjatur nga prerjet.

Leukopenia është një gjendje në të cilën trupi nuk ka mjaftueshëm qeliza të bardha të gjakut ose leukocite, të cilat luftojnë sëmundjet.