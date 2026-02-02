Ballina Jeta Shëndetësi Efektet anësore të vaksinës Anti-COVID dhe si t’i menaxhojmë

Pas vaksinimit kundër COVID-19, shumë individë mund të përjetojnë disa efekte anësore të përkohshme. Ja cilat janë më të zakonshmet dhe si mund t’i menaxhojmë:

Dhimbje, ënjtje apo skuqje në vendin e vaksinimit – Këto janë efekte normale dhe kalojnë shpejt.

Ethet e lehta – Janë shenjë e përgjigjes imune të trupit dhe zakonisht kalojnë pas disa orëve.

Dridhjet – Mund të ndodhin për shkak të temperaturës së ngritur.

Lodhja – Mund të shfaqet për disa ditë pas vaksinimit.

Dhimbja e kokës dhe muskujve – Mund të përdoren ilaçe kundër dhimbjes për lehtësim.

Dhimbje të muskujve dhe nyjave – Një shenjë e përgjigjes natyrale të trupit ndaj vaksinës.

Si t’i menaxhojmë efektet anësore?

Pushim dhe hidrim i mjaftueshëm: Pini shumë ujë dhe bëni pushim për të lehtësuar simptomat.

Përdorimi i ilaçeve kundër dhimbjes: Ibuprofeni ose paracetamoli mund të ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjeve.

Kompresa të ftohta: Ndihmon për lehtësimin e dhimbjeve në vendin e vaksinimit.

Efektet anësore janë të përkohshme dhe tregojnë se trupi po ndërton mbrojtjen e nevojshme kundër COVID-19.

