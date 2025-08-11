Efektet negative të Ozempikut, ja çfarë duhet të dini

Ozempiku, një medikament i përdorur kryesisht për trajtimin e diabetit të tipit 2 dhe së fundmi i njohur edhe për humbje peshe, po përdoret gjithnjë e më shumë në mbarë botën.

Por krahas efekteve pozitive, ai mund të shfaqë edhe pasoja të padëshiruara.

Sipas specialistëve, efektet anësore më të zakonshme të Ozempikut përfshijnë:

Nauze dhe të vjella

Diarre ose kapsllëk

Dhimbje barku dhe fryrje

Humbje oreksi

Në disa raste më të rralla, janë raportuar edhe efekte më serioze, si:

Probleme me pankreasin (pankreatit)

Rënie e rrezikshme e nivelit të sheqerit në gjak (hipoglicemi)

Probleme me veshkat

Rritje të rrezikut për tumore tiroide

Mjekët rekomandojnë që çdo përdorues i Ozempikut të konsultohet rregullisht me specialistin dhe të ndjekë me kujdes udhëzimet e mjekimit.

Përdorimi i këtij ilaçi vetëm për humbje peshe, pa diagnozë mjekësore, mbetet temë e diskutueshme dhe mund të jetë i rrezikshëm për shëndetin.

