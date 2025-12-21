Egjipti vendos kushte për forcën e stabilitetit në Gaza: Sovraniteti duhet të mbetet palestinez

Ministri i Jashtëm i Egjiptit, Badr Abdelatty, ka sqaruar qëndrimin e Kajros lidhur me çdo forcë ndërkombëtare të mundshme në Gaza, duke theksuar se sovraniteti duhet të mbetet plotësisht palestinez.
Në një intervistë për Asharq Al-Awsat, Abdelatty tha se forcat e propozuara të “stabilitetit” duhet të kenë rol monitorues dhe paqeruajtës, jo zbatues apo policor, duke nënvizuar dallimin e madh mes këtyre dy funksioneve.
Sipas tij, roli i çdo force ndërkombëtare duhet të kufizohet në mbikëqyrjen e respektimit të armëpushimit dhe lehtësimin e hyrjes së ndihmave humanitare përmes pikave kufitare. Ai theksoi se siguria e brendshme nuk duhet të diktohet nga fuqi të huaja.
Abdelatty deklaroi se ruajtja e rendit publik dhe menaxhimi i sigurisë së brendshme është kompetencë e Policisë Palestineze, duke shtuar se vetëm forcat palestineze duhet të dislokohen në Gaza për të garantuar stabilitetin e brendshëm.
Për të mbuluar boshllëkun e qeverisjes, Egjipti po promovon krijimin e një “Komiteti Teknik” jopartiak për menaxhimin e jetës civile në Gaza. Abdelatty konfirmoi se Kajro ka dorëzuar një listë me 15 emra, të miratuar nga fraksionet palestineze, për të drejtuar këtë administratë civile. /mesazhi