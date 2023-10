Ekipi i Aston Martin F1 do të ndryshojë emrin vitin e ardhshëm

Aston Martin do të ndryshojë emrin e ekipit të saj F1 duke filluar nga sezoni i ardhshëm. Ekipi me bazë në Silverstone, aktualisht i quajtur Aston Martin Cognizant F1 Team, do të heqë partnerin e tij global të shërbimeve teknologjike, i cili aktualisht është sponsori i titullit.

Cognizant ka qenë me Aston Martin që kur pronari Lawrence Stroll riemëroi ekipin nga Racing Point për sezonin 2021 dhe, në Çmimin e Madh të Katarit, u njoftua një forcim i marrëdhënieve me një përpjekje të përbashkët për iniciativat e efikasitetit operacional, diversitetin dhe përfshirjen.

“Cognizant ishte sponsori i parë i titullit të Aston Martin në F1”, tha Stroll në një deklaratë që shoqëronte njoftimin, shkruan Marca.

“Ata e kuptuan plotësisht se si një partneritet i profilit të lartë të marketingut sportiv mund të rriste profilin e tyre ndërkombëtar dhe faza e parë e marrëdhënies sonë ka qenë jashtëzakonisht e suksesshme në rritjen e ndërgjegjësimit të markës së tyre globale”, bëri të ditur pronari i skuadrës dhe babai i Lance Stroll.

“Ndërsa hyjmë në këtë fazë të re të partneritetit tonë, ne do të thellojmë marrëdhënien tonë: ne i shohim gjërat në të njëjtën mënyrë, kemi të njëjtat qëllime dhe punojmë së bashku në një mënyrë vërtet unike dhe inovative. Është kënaqësi të punosh me një partner kaq ambicioz dhe me të njëjtin mendim, kështu që njoftimi i sotëm se ata kanë vendosur të zgjerojnë marrëdhënien me ne tregon shumë për harmoninë që gëzojmë së bashku”, shtoi ai.

Ndryshimi i emrit

Ndërsa forca e partneritetit mes Aston Martin dhe Cognizant është forcuar teorikisht, duket se kompania amerikane do të humbasë sponsorizimin e saj kryesor. Një zëdhënës i Aston Martin tha për RacingNews365.com: “Cognizant ishte partneri ynë i parë i madh dhe ata u angazhuan me Aston Martin për të ndërtuar reputacionin e markës së tyre.

“Kjo ishte planifikuar gjithmonë si faza e dytë e asaj marrëdhënieje: pas arritjes së ndërgjegjësimit të markës globale, ata po thellojnë partneritetin e tyre me ne, ata po aplikojnë transformimin e tyre dixhital në biznesin tonë, si brenda ashtu edhe jashtë saj, dhe tani ne po ndërtojmë një marrëdhënie më të thella, një marrëdhënie më e gjerë me ta.

Nuk është konfirmuar akoma, por të gjitha votimet tregojnë se Aramco, kompania më e madhe e naftës në Arabinë Saudite dhe një nga më të mëdhatë në botë, do të jetë sponsori kryesor në AMR24 të Fernando Alonso në 2024, duke vazhduar zgjerimin e saj në F1, në të cilin është zakonisht një nga kompanitë e zakonshme në reklamat statike në kalendaret e garave.