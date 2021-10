Ekipi i Rashicës demolohet nga Chelsea

Chelsea mposhti në “Stamford Brige” skuadrën e Norwichit me rezultat 7-0, shkruan lajmi.net.

Mason Mount e hapi serinë e golave në min e 8′ kur shënoi pas një asistimi të Jorginhos.

“The Blues”, vazhduan me sulme edhe gjetën golin e dytë përmes Callum Hudson-Odoi në min e 18′.

Vendasit nuk u ndalën dhe gjëtën golin e trëtë në min e 42′ përmes Reece James për rezultatin e pjesës së parë 3-0.

Në fillim të pjesës së dytë për Norwichin në lojë u inkuadrua Milot Rashica, megjitatë nuk arriti të lë gjurmë.

Golin e katërt për Chelsean e shënoi Ben Chilwell në min e 57′.

Max Arons shënoi autogol në min e 64′ për 5-0.

Krejt në fund Mount realizoi edhe dy gola të tjerë, fillimisht në min e 85′ shënoi nga penalltia për 6-0.

Kurse rezultatin përfundimtarë 7-0 e vulosi në min 90+1′ ku edhe kompletoi hat-rikun.

Me këtë fitore Chelsea përforcon pozitën e parë me 22 pikë, ndërsa Norwichi mbetet në fund me vetëm dy pikë.