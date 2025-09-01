Ekipi ligjor i Presidencës nis analizë lidhur me procesin e konstituimit të Kuvendit

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka pritur sot kryetarin e sapozgjedhur të Kuvendit, Dimal Basha, në një takim konsultativ pas konstituimit të institucioneve.
Gjatë takimit është bërë e ditur se Basha prezantoi qëndrimin e tij lidhur me konstituimin e Kuvendit, ndërsa Osmani informoi se ekipi ligjor i Presidencës po analizon procesin për t’u siguruar që çdo hap të jetë në përputhje me Kushtetutën.
Presidentja ritheksoi angazhimin e saj për veprim të rregullt ligjor dhe garantimin e stabilitetit institucional, duke respektuar vullnetin e qytetarëve të Kosovës.