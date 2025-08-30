Eksperimenti i ri në Florida – robotë që duken si lepuj për të kapur gjarpërinjtë

Autoritetet në Florida po përdorin “robotët-lepuj” për të luftuar gjarpërinjtë gjigantë në Everglades, Florida.
Këta “lepuj mekanikë” duken, lëvizin dhe madje lëshojnë erë si lepujt e vërtetë, duke shërbyer si karrem për të nxjerrë gjarpërinjtë nga fshehjet e tyre.
Projekti u zhvillua nga South Florida Water Management District në bashkëpunim me Universitetin e Floridës, duke vendosur 120 robotë këtë verë.
Çdo robot kushton rreth 4,000 dollarë dhe është i pajisur me sensorë, kamera dhe panele diellore për funksionim afatgjatë.
Gjarpërinjtë kanë shkatërruar mbi 95% të gjitarëve të vegjël dhe mijëra zogj në park, duke u bërë një kërcënim serioz për ekosistemin.
Zyrtarët thonë se kapja e tyre është e vështirë për shkak të kamuflazhit natyral të gjarpërinjve, që mund të rriten deri në 5 metra gjatësi.
Deri tani janë hequr mbi 23,000 “python” nga natyra, ndërsa çdo vit organizohet edhe “Florida Python Challenge” me çmime për pjesëmarrësit.
Sipas ekspertëve, edhe pse projekti është ende në fazat e para, rezultatet e para tregojnë shpresë për sukses në të ardhmen.