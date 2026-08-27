Ekspertët e ushqyerjes tregojnë çfarë efekti ka çaji i gjelbër te shëndeti i mëlçisë

Kur përmendet shëndeti i mëlçisë, mendja e shumicës shkon fillimisht te alkooli, por specialistët nënvizojnë se edhe sëmundja joalkoolike e mëlçisë yndyrore po bëhet një shqetësim gjithnjë e më i përhapur.
Sipas mjekëve, gjendja e mëlçisë nuk varet vetëm nga ushqimet që konsumojmë, por edhe nga pijet që bëhen pjesë e përditshmërisë sonë. Në këtë drejtim, çaji i gjelbër veçohet për shkak të antioksidantëve që përmban dhe që mund të mbështesin funksionimin e mëlçisë. “Mëlçia vepron si qendra komanduese e sistemit tretës. Është e para që bie në kontakt me gjithçka që hamë dhe pimë”, shpjegon dietologia Malina Malkani për Parade.
Përfitime afatshkurtra dhe afatgjata
Në përbërjen e çajit të gjelbër gjendet antioksidanti epigallocatechin gallate (EGCG), i cili mund të ndihmojë në pakësimin e stresit oksidativ dhe inflamacionit në mëlçi. Po ashtu, ai mund të luajë rol në përmirësimin e kontrollit të sheqerit në gjak dhe të ndihmojë organizmin ta përdorë yndyrën për energji, në vend që ta depozitojë në mëlçi. “Antioksidantët në çajin e gjelbër mund të fillojnë shpejt të punojnë në mëlçi duke ndihmuar në uljen e stresit oksidativ dhe inflamacionit”, thotë dietologia Mckenzie Dryden, transmeton Klankosova.tv.
Megjithatë, ekspertët sqarojnë se këto përfitime nuk shfaqen menjëherë. Dietologia Diana Cusa thekson se efektet shtohen me kalimin e kohës kur çaji i gjelbër konsumohet rregullisht, dhe se ai mund të ndihmojë në uljen e grumbullimit të yndyrës në mëlçi si edhe në ruajtjen e funksionit normal të saj. Në të njëjtën linjë, Johannah Katz vëren se një filxhan i vetëm nuk sjell ndryshim të menjëhershëm në shëndetin e mëlçisë, pasi rezultatet bëhen të dukshme vetëm në periudhë afatgjatë. “Çdo përfitim për mëlçinë ka të ngjarë të jetë gradual”, thekson Katz.
Rreziqet e mundshme dhe efektet anësore
Mjekët bëjnë të ditur se çaji i gjelbër i përgatitur zakonisht konsiderohet i sigurt, por paralajmërojnë për suplementet që përmbajnë ekstrakt të përqendruar të këtij çaji. Sipas Malkani, doza të larta të këtyre produkteve, sidomos kur merren me stomak bosh, mund të shtojnë rrezikun për dëmtim të mëlçisë. Personat që tashmë vuajnë nga sëmundje të mëlçisë ose që përdorin suplemente për humbje peshe duhet të këshillohen me mjekun përpara përdorimit të tyre, transmeton Klankosova.tv.
Sasia e rekomanduar ditore
Cusa shprehet se rekomandimi më i zakonshëm për përfitime afatgjata është konsumimi i dy deri në pesë filxhanëve çaj të gjelbër të përgatitur në ditë. Ajo thekson se sasi më e madhe nuk do të thotë domosdoshmërisht rezultat më i mirë, dhe se efekti më i madh arrihet kur çaji i gjelbër bëhet pjesë e një jetese të shëndetshme që përfshin ushqyerje të ekuilibruar, aktivitet fizik të rregullt dhe shmangie të alkoolit. “Bëhet fjalë për përfshirje të vazhdueshme dhe të moderuar në një stil jetese të shëndetshëm, jo për të kërkuar një efekt të menjëhershëm”, përfundon Cusa.