Eksploruesja britanike përfundon ecjen epike përgjatë Mbretërisë së Arabisë Saudite

Eksploruesja britanike Alice Morrison u bë personi i parë që eci tërë gjatësinë e Arabisë Saudite nga veriu në jug, duke përfunduar një udhëtim prej 2,200 km krejtësisht këmbë.
Morrison, 62 vjeçe nga Edinburgu, arriti në Najran pranë kufirit Saudi-Yemen në orën 10:30 më 15 dhjetor, duke përmbyllur një ekspeditë 112-ditore që nisi më 1 janar. Ajo u shoqërua nga një ekip mbështetjeje specialistësh dhe kaloi gjashtë provinca — Tabuk, Madinah, Makkah, Al-Baha, Aseer dhe Najran — duke vizituar vendet e trashëgimisë botërore të UNESCO-s në AlUla dhe Hima dhe duke kaluar përmes Rezervës Mbretërore Princi Mohammed bin Salman.
Ekspedita u sponsorizua nga Komisioni Mbretëror për AlUla, Autoriteti i Turizmit të Arabisë Saudite dhe Gym Nation. /mesazhi