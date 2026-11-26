Kompania BlackBerry, e njohur dikur për telefonat e saj me tastierë fizike dhe shërbimin BlackBerry Messenger (BBM), ka lansuar një produkt të ri për përdoruesit e kompjuterëve me sistemin Windows: BlackBerry Access Secure Browser.
Shfletuesi i ri, i bazuar në teknologjinë Chromium, synon të ofrojë mbrojtje më të avancuar të të dhënave të punës, veçanërisht për kompanitë dhe institucionet që u lejojnë punonjësve të përdorin kompjuterët e tyre personalë për punë.
Ndryshe nga zgjidhjet tradicionale të sigurisë, të cilat kërkojnë administrimin e të gjithë pajisjes, BlackBerry Access u mundëson organizatave të kontrollojnë vetëm aktivitetet që zhvillohen brenda shfletuesit. Kjo do të thotë se kompania mund të mbrojë të dhënat e saj pa pasur qasje në fotografitë, dokumentet dhe skedarët personalë të përdoruesit.
Produkti i ri i bashkohet versioneve të BlackBerry Access për iOS dhe Android, ndërsa zëvendëson klientin e mëparshëm për kompjuterët desktop.
Një prej veçorive kryesore është ruajtja e skedarëve të punës në një hapësirë të mbrojtur brenda shfletuesit, në vend që ata të shkarkohen drejtpërdrejt në dosjet personale të kompjuterit.
Gjithashtu, platforma përfshin mbështetje për aplikacionet progresive të uebit (PWA), duke mundësuar përdorimin e shërbimeve si Microsoft Outlook, Teams dhe OneDrive pa pasur nevojë për instalimin e versioneve tradicionale të tyre.
Përdoruesit mund të kenë qasje edhe në aplikacionet e brendshme të kompanive pa përdorur domosdoshmërisht një klient VPN. Për më tepër, integrimi i LibreOffice mundëson redaktimin e dokumenteve edhe kur kompjuteri nuk ka lidhje me internetin.
BlackBerry synon që produkti të përdoret edhe nga institucionet qeveritare, rregullatorët dhe operatorët e infrastrukturës kritike, të cilët kanë kërkesa të veçanta për ruajtjen dhe kontrollin e të dhënave.
Një prej veçorive të rëndësishme është mundësia që organizatat ta instalojnë dhe menaxhojnë sistemin në serverët e tyre, duke mbajtur kontrollin mbi politikat e sigurisë dhe identitetin e përdoruesve, pa u varur nga infrastruktura e jashtme e kompanisë.