Një ndryshim i beftë qëndrimi i njeriut më të pasur në botë
Të mërkurën, më 18 nëntor, Elon Musk mohoi se i përkiste lëvizjes “MAGA” (Make America Great Again), megjithëse që nga viti 2024 ai është lidhur fort me lëvizjen e Donald Trump me të njëjtin emër.
“Unë nuk jam MAGA,” tha njeriu më i pasur në botë në Samitin Dealbook të New York Times, të cilin e ndoqi nëpërmjet videokonferencës nga Kina, ku ishte një nga disa liderë amerikanë të biznesit që shoqëruan Trump-in në udhëtimin e tij në Azi.
“Nuk jam i sigurt se çfarë do të thotë MAGA, por nëse nënkupton një lloj respektimi të verbër të politikave të Partisë Republikane, atëherë sigurisht që nuk jam,” shtoi CEO i SpaceX dhe Tesla-s.
MAGA e errët dhe gotike
Musk, meqë ra fjala, deklaroi në një tubim zgjedhor të vitit 2024 në Madison Square Garden: “Unë nuk jam vetëm MAGA. Unë jam MAGA e errët dhe gotike.”
Në një intervistë 45-minutëshe me Andrew Ross Sorkin, një kolumnist për New York Times, Musk tha gjithashtu se do të ishte mirë për Uashingtonin nëse do të kishte kontroll të ndarë midis dy partive, duke shtuar se ai beson se “të dyja kanë pro dhe kundër.”
Ai akuzoi gjithashtu Presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky se “gënjeu” në lidhje me kufizimet në aksesin në sistemin satelitor Starshield, i cili është në pronësi të kompanisë së tij; ai vlerësoi Jensen Huang, CEO të Nvidia; dhe deklaroi se “askush që kam takuar në Anthropic nuk e ka aktivizuar detektorin tim të lig”.
I pyetur për komentet e tij të mëparshme negative në lidhje me Anthropic, Musk shpjegoi se përpara se të pranonte t’i jepte me qira fuqinë kompjuterike firmës së IA-së, “Kam folur me shumë njerëz në Anthropic. Nuk e kam filluar menjëherë”.
“Bazuar në ndërveprimet e mia me ekipin e Anthropic deri më tani, ata duken si njerëz të mirë dhe me parime”, shtoi Musk. “Ata duken punëtorë dhe duket se kujdesen për të ardhmen”. Musk dhuroi të paktën 250 milionë dollarë nga paratë e tij për të ndihmuar Trump të fitonte zgjedhjet e vitit 2024, dhe kohët e fundit shpenzoi gati 500 milionë dollarë gjatë zgjedhjeve të mesit të mandatit në SHBA për të mbështetur republikanët, shumë prej të cilëve humbën.
Investim i dështuar
Në Samitin Dealbook, Musk pranoi se investimi i tij kishte “dështuar” dhe se ndihej “mjaft budalla” që shpenzoi kaq shumë para – më shumë se kushdo që ka shpenzuar ndonjëherë në një cikël të vetëm politik pa kandiduar për një detyrë. “Kjo sigurisht tregon se zgjedhjet amerikane nuk kanë të bëjnë vetëm me paratë”, tha ai. “Nëse do të mund ta ktheja kohën pas, do të shpenzoja më pak para.”
Pasi Trump mori detyrën për herë të dytë në vitin 2025, Musk shërbeu 180 ditë si kreu i të ashtuquajturit “Departamenti i Efikasitetit të Qeverisë” (DOGE) të administratës Trump, përpara se të linte pozicionin në një përçarje shumë publike me presidentin. E gjitha kulmoi në qershor të atij viti, kur Musk postoi në llogarinë e tij në mediat sociale: “Koha për të hedhur një bombë vërtet të madhe: @realDonaldTrump është në dosjet Epstein. Kjo është arsyeja e vërtetë pse ato nuk u bënë publike.”
Të dy u pajtuan më vonë. Ndërsa drejtonte DOGE-n, Musk qëndronte shpesh në Zyrën Ovale dhe merrte pjesë në mbledhjet e Kabinetit me presidentin, shpesh duke veshur kapele me mbishkrime MAGA ose “Trump kishte të drejtë për gjithçka”. /tesheshi