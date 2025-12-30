Emiratet e Bashkuara Arabe njoftojnë përfundimin e pranisë së tyre ushtarake në Jemen

Emiratet e Bashkuara Arabe kanë njoftuar përfundimin e pranisë së tyre ushtarake në Jemen, mes tensioneve në rritje në jug të vendit, transmeton Anadolu
“Duke marrë parasysh zhvillimet e fundit dhe implikimet e mundshme për sigurinë dhe efektivitetin e detyrave kundër terrorizmit, Ministria e Mbrojtjes njofton përfundimin e ekipeve të mbetura kundër terrorizmit në Jemen me vullnetin e saj të lirë, në një mënyrë që garanton sigurinë e personelit të saj dhe në koordinim me partnerët përkatës”, tha ministria në një deklaratë.
Më herët, kryetari i Këshillit të Lidershipit Presidencial të Jemenit, Rashad al-Alimi, anuloi një pakt të përbashkët të mbrojtjes me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe dha një afat 24-orësh që forcat e Emirateve të Bashkuara Arabe të tërhiqen. Ai gjithashtu shpalli gjendje të jashtëzakonshme për një periudhë 90-ditore, së bashku me një ndalim 72-orësh ajror dhe tokësor në të gjitha portet dhe kalimet kufitare.
Ky veprim erdhi menjëherë pasi koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite në Jemen nisi një sulm ajror “të kufizuar” duke shënjestruar dy anije të lidhura me Emiratet e Bashkuara Arabe në portin Mukalla në Jemen.
Sulmi ndodhi mes tensioneve në rritje që kur Këshilli Kalimtar Jugor (STC) pushtoi provincat lindore Hadramaut dhe Al-Mahra në fillim të këtij muaji pas përleshjeve me forcat qeveritare.