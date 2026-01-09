​Energjia elektrike mund të rritet nga prilli, paralajmërohen protesta

Pakënaqësi të mëdha u raportuan për faturat e muajit të fundit të vitit të kaluar. Shumë qytetarë i publikuan ato në rrjetet sociale.
Pos gati dyfishimit të faturave, KosovaPress ka siguruar edhe dy fatura të muajit dhjetor, të cilat pos në shpenzim të energjisë, dallojnë edhe në kosto.
Dhjetorin e vitit 2024, në këtë faturë janë hargjuar 2,298 kWh teksa në të njëjtin muaj një vit më vonë, 3,570 kËh, që i bije 1,272 kËh më shumë apo 55% shpenzime më të mëdha të energji.
Fatura në këtë rast nuk është 55% më e lartë, por është 110% më e lartë apo për 162 euro më shumë.
Ankesa nga qytetarët kanë pas edhe për dallime drastike të faturave nga nëntori në dhjetor të 2025.
Edhe Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut ka pranuar një numër të madh ankesash nga qytetarë e Kosovës, të cilët raportojnë se faturat e energjisë elektrike për muajin dhjetor janë mbi 70 për qind më të larta krahasuar me muajin paraprak.
“KMDLNj vlerëson se kjo situatë përbën abuzim të drejtpërdrejtë ekonomik dhe rëndon në mënyrë disproporcionale mbi buxhetin e familjeve kosovare, duke thelluar varfërinë dhe pasigurinë sociale”, thuhet në reagim.
Nga ana tjetër, KESCO e përjashton mundësinë e rritjes së cmimeve, por vetëm deri në fund-mars. Por, nuk e përjashton nga 1 prilli, kur edhe ZRRE do të anaizoi faturat.
“Për të shmangur keqkuptimet, duhet theksuar qartë se tarifat aktuale janë në fuqi deri më 31 mars 2026, ashtu siç përcaktohet në vendimin tarifor të miratuar nga ZRRE-ja. ZRRE-ja nuk ka pranuar ndonjë kërkesë nga KEDS/KESCO për shqyrtim të jashtëzakonshëm të tarifave në muajin dhjetor. Çdo pretendim për rritje tarifash në këtë periudhë është spekulim dhe nuk mbështetet në ndonjë proces të hapur apo vendim rregullator. Sipas kornizës rregullative në fuqi, viti tarifor në sektorin e energjisë elektrike në Kosovë fillon më 1 prill. Vendosja dhe rishikimi i tarifave është kompetencë ekskluzive e Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE), e cila i përcakton ato në përputhje me procedurat dhe analizat e saj të rregullta”, tha zëdhënësja e KESCO, Margarita Rashiti.
Drejtori ekzekutiv i Institutit për Politika Zhvillimore, Burim Ejupi është i bindur se rritje do të ketë nga 1 prilli.
“ Deri tash ata që janë akterë as KEDS as KESCO as KOST nuk kanë kërkuar që me pas rritej të parakohshme para procesit vjetor. Kështu që edhe ZRRE nuk është që do t’i rrit tarifat për arsye se ata nuk kanë kërkuar të rriten e dhe kjo gjithashtu mund të lidhet me procesin zgjedhor…Edhe tash rryma do të shtrenjtohet, por do të shtrenjtohet prej 1 prillit”, theksoi Ejupi.
Ai beson që mos investimi në shtim të kapaciteteve energjetike, rritja e konsumit, por edhe tregtimi i rrymës do jenë faktor që do të ndikojnë në rritje të çmimit nga prilli.
Duke pas parasysh konsumi që po rritet për arsye se nuk ka ndonjë alternativ viteve të fundit për ngrohje dhe qytetarët të vetmen alternativë për ngrohje besoj duke e pas energjinë elektrike. Gjithashtu konsumi nga termocentralet ka rënë sivjet për arsye të disa riparimeve dhe disa prishjeve që i kanë pasur termocentralet, çmimi i importit nuk është që është rritur në krahasim me vitet e kaluara…Jemi duke e paguar transportin e energjisë elektrike prapë shumë të lartë dhe krejt këto kur i mbledhim besoj se do të kemi prapë rritje të çmimit të energjisë elektrike për vitin 2026”, thotë Ejupi.
Rritja e çmimit të energjisë elektrike po ka ndikim tw menjwherwshwm te shporta e qytetarwve.
“Veç shpirtin ka mbet me na marr rëndime për çdo vit e çdo gjashtë muaj e çdo një vit. Ne nonstop jemi duke u rritur s’jemi duke zbritur. Nuk po e kuptoj çka domethënë kjo. Kushtet i kemi katastrofal”, theksoi Sali Ajupi.
“Sigurisht që e rëndon fort shportën e buxhetit familjar. Me siguri duke marr parasysh çfarë të ardhurash kemi me siguri që e rëndon, por unë besoj që kishim mund me gjet një zgjedhje se sa e shoh unë më shtrenjtë rryma nuk është kërkund në rajon, jo në rajon por as në Evropë nuk është më shtrenjtë se këtu…Me rëndu buxhetin e rëndon fort, sidomos dimrit, dimrin vjen fatura një faturë e rrymës për një familje mesatare më pak se 40 euro nuk mbetet atëherë të gjithë e dimë sa e kemi buxhetin mesatar mujor”, deklaroi Bajram Havolli.
“Është keq pastaj një e keqe më e madhe se kjo është çelësi i të gjitha shtrenjtimeve të tjera pastaj. Posa po ndodh një shtrenjtim shumë i vogël pastaj gjitha çmimet po lëvizim nëpër lokale gjithkund nuk po ka kontroll fare në çmime. Kjo është edhe më tragjike sesa korenti elektrik sepse korenti është shumë e nevojshme se ne shumë e përdorim”, tha Hysni Zuka Zuka.
Luan Hasanaj nga grupi “Asnjë cent më shumë“, thotë se shqyrtimi i organizimit të protestave është i pashmangshëm në rast të shtrenjtimit të faturave të energjisë elektrike.
“I vetmi mekanizëm që ne si shoqëri civile dhe qytetarë aktiv që mund ta bëjmë janë ngritja e zërit për t’i kundërshtuar këto vendime të dëmshme, sigurisht që do t’i shqyrtojmë përsëri organizimin e protestave. Pra, nuk do të ndalemi sepse konsiderojmë që nëse kjo rritje e tarifave të energjisë nuk shoqërohet me përmirësim të mirëqenies që nga rritja e pagave e politikave të tjera që favorizojnë qytetarin. Ky vend dita ditës po bëhet më pak i jetueshëm”, deklaroi Hasanaj.
Më 16 prill 2025, Zyra e Rregullatorit të Energjisë Elektrike (ZRRE) vendosi që të rrisë tarifat e energjisë elektrike për 16.1%.
Vendimi për shtrenjtimin e energjisë elektrike u kundërshtua nga qytetarët dhe shoqëria civile, përmes organizimit të protestave. Kundër këtij vendimi u rreshtuar edhe presidentja, Vjosa Osmani, derisa Avokati i Popullit kërkoi pezullimin e vendimit.