Erdogan, ashpër kundër Izraelit: Si po e çon botën në katastrofë…

Superioriteti i pretenduar i një shteti të çmendur e brutal, si nazistët dje
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan të martën kritikoi ashpër udhëheqjen izraelite, duke pretenduar se ajo vepron me një ndjenjë arrogance dhe duke paralajmëruar se veprimet e saj po e tërheqin gradualisht rajonin drejt një katastrofe më të gjerë.
“Ne të gjithë e dimë se sulmet që fillimisht shënjestruan Gazën, pastaj Jemenin dhe Libanin, dhe së fundmi Iranin, nuk janë të motivuara vetëm nga arsye sigurie”, tha Erdogan gjatë një iftari me gazetarët në Kompleksin Presidencial në Ankara.
Ai theksoi se sistemi global i krijuar pas Luftës së Dytë Botërore po kalon një krizë historike, duke theksuar nevojën për t’i përcjellë realitetet në terren bashkësisë ndërkombëtare. Erdogan paralajmëroi se rajoni aktualisht po zhvillon një luftë shkatërruese të udhëhequr nga Izraeli, në të cilën fëmijë të pafajshëm po humbasin jetën në shkolla dhe civilët po detyrohen të largohen nga zonat ku kanë jetuar për breza.
Presidenti turk kritikoi gjithashtu Izraelin për bllokadën arbitrare 17-ditore të Xhamisë Al-Aksa për besimtarët myslimanë, pavarësisht faktit se, siç tha ai, Izraeli nuk ka të drejtë legjitime për ta bërë këtë. Sipas tij, sulmet e Izraelit në Gaza, dhe më pas në Jemen, Liban dhe së fundmi në Iran, shkojnë përtej çështjes së sigurisë.
Erdogan shtoi se narrativat e njëkohshme, nga ideja e një “toke të premtuar” deri te skenarët apokaliptikë, nuk janë të rastësishme, duke sugjeruar ekzistencën e një axhende më të gjerë ideologjike pas këtyre sulmeve.
Ai paralajmëroi se një rrjet që e konsideron veten superior po e çon rajonin hap pas hapi drejt katastrofës, duke theksuar rëndësinë e rritjes së ndërgjegjësimit global për atë që ai e përshkroi si “barbarizëm” dhe “një gjendje çmendurie”.
Presidenti turk theksoi se Turqia, si një vend me ndikim global, duhet të zgjerojë shtrirjen e saj përtej kufijve të saj dhe të forcojë praninë e saj në mediat ndërkombëtare në mënyrë që këto realitete të dëgjohen në të gjithë botën.
Duke komentuar sulmet SHBA-Izrael ndaj Iranit, Erdogan tha se qëllimi i Turqisë është të përfundojë atë që ai e përshkroi si një “luftë të pakuptimtë, të paligjshme dhe thellësisht të gabuar” sa më shpejt të jetë e mundur. Ai theksoi se Turqia shpreh vazhdimisht kundërshtimin e saj ndaj sulmeve që shkelin qartë ligjin ndërkombëtar, pavarësisht nga autori, ndërsa në të njëjtën kohë bën përpjekje intensive për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm. /tesheshi