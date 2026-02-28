Erdogan bën thirrje për armëpushim dhe përpjekje diplomatike në Lindjen e Mesme

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, u ka bërë thirrje vendeve të botës islame të veprojnë me urgjencë për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të situatës në Lindjen e Mesme.
Sipas deklaratave të transmetuara nga agjencia turke e lajmeve Anadolu Agency, Erdogan tha se do të përshpejtojë përpjekjet diplomatike për të arritur një armëpushim dhe për t’u rikthyer në tryezën e negociatave.
Ai u shpreh “thellësisht” i shqetësuar për sulmet amerikano-izraelite ndaj Iranit, të cilat, sipas tij, “nisën me provokimet e Netanyahut”.
“Gjithashtu i konsiderojmë të papranueshme sulmet me raketa dhe dronë të Iranit ndaj vendeve tona vëllazërore në Gjirin Persik, pavarësisht arsyes”, shtoi presidenti turk. /mesazhi