Erdoğan: Gaza po vuan “katastrofë dhe krim kundër njerëzimit”

Në një ngjarje përkujtimore për themeluesin e Turqisë, Mustafa Kemal Ataturk, presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, ka deklaruar se ngjarjet që janë shpalosur në Rripin e Gazës gjatë mbi një muaji sulmesh izraelitë përbëjnë “një katastrofë dhe krim kundër njerëzimit”, raporton Anadolu.

Presidenti Erdoğan tha se populli turk “deri në fund me forcën që kemi marrë edhe nga zëri i ndërgjegjes” do të vazhdojë të mbështesë banorët e Gazës pasi ata refuzojnë “të lëshojnë shtëpitë dhe tokat e tyre”.

Duke nderuar kujtimin e Ataturkut në 85-vjetorin e vdekjes së tij në aktivitetin e organizuar në Kongresin Kombëtar dhe Qendrën Kulturore Beştepe në kryeqytetn Ankara, Erdoğan foli edhe për çështje të tilla si Bashkimi Evropian (BE), Kombet e Bashkuara (OKB), konflikti i Gazës dhe siguria kombëtare.

“Ne po vazhdojmë luftën për ta ngritur vendin tonë mbi nivelin e qytetërimit bashkëkohor, që është vullneti i Gazi Mustafa Kemalit, në frymën e Luftës Kombëtare”, tha Erdoğan.

Lidhur me Gazën, presidenti Erdoğan paralajmëroi se Izraeli “po provon durimin tonë me iluzionet e tokës së premtuar, duke përfshirë territorin e vendit tonë, me kërcënime për të përdorur armë bërthamore”.

Të paktën 10.812 palestinezë, përfshirë 4.412 fëmijë dhe 2.918 gra, janë vrarë në sulmin e befasishëm izraelit në Gaza të nisur pas ofensivës ndërkufitare të grupit palestinez Hamas më 7 tetor.

Më tej, presidenti turk foli edhe mbi marrëdhëniet midis Ankarasë dhe BE-së, duke theksuar se ato nuk po përmirësohen, sepse blloku evropian ka një “qëndrim haptazi armiqësor” ndaj Türkiyes.

“Shpresa që BE-ja të kapërcejë verbërinë strategjike është duke u pakësuar”, theksoi ai.

