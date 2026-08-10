Erdogan: Hapat e BE-së për Unionin Doganor dhe liberalizimin e vizave janë në interes të të gjithëve

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, theksoi rëndësinë e hapave të Bashkimit Evropian (BE) për përditësimin e Unionit Doganor dhe avancimin e liberalizimit të vizave, duke thënë se “kjo do t’u shërbente interesave të të gjithëve”, raporton Anadolu.
Gjatë një konference të përbashkët për media me kancelarin austriak Christian Stocker në kryeqytetin turk, Ankara, Erdogan vuri në dukje se Turqia dhe Austria kanë potencial të konsiderueshëm për bashkëpunim në energjinë e gjelbër, mineralet kritike, teknologjinë e avancuar, transportin dhe industrinë e mbrojtjes.
“Së bashku me Austrinë, mund të zbatojmë bashkëpunim strategjik për forcimin e Korridorit të Mesëm”, shtoi Erdogan.
Erdogan tha se dëshirojnë që vizitat e nivelit të lartë ndërmjet dy vendeve, të cilat kanë lidhje të kahershme dhe të rrënjosura thellë, të vazhdojnë rregullisht.
“Pa dyshim, komuniteti turk në Austri, që numëron më shumë se 400.000 persona, vazhdon të jetë një vlerë e përbashkët dhe burim pasurie për të dyja vendet. Në këtë drejtim, gjatë bisedimeve të sotme theksuam gjithashtu rëndësinë që i kushtojmë paqes dhe prosperitetit të komunitetit turk në Austri”, shtoi Erdogan.
Erdogan tha se ai dhe Stocker diskutuan të gjitha aspektet e marrëdhënieve dypalëshe, si dhe marrëdhëniet Turqi-BE dhe zhvillimet rajonale dhe globale.
– Tregtia dypalëshe
Erdogan tha se është i kënaqur që momentumi pozitiv në marrëdhëniet me Austrinë është pasqyruar edhe në lidhjet ekonomike dhe tregtare.
“Ne besojmë se mund ta rrisim vëllimin tregtar prej rreth 4,5 miliardë dollarësh të realizuar në vitin 2025 në objektivin tonë prej 5 miliardë dollarësh këtë vit”, u shpreh Erdogan.
“Më shumë se 1.000 kompani austriake operojnë në Turqi. Investimet e huaja direkte të Austrisë në Turqi kanë tejkaluar 11 miliardë dollarë, ndërsa investimet e Turqisë në Austri po i afrohen 1 miliard dollarëve. Të gjitha këto shifra janë treguesi më i qartë i potencialit mes nesh”, tha ai, duke shtuar:
“Për t’i zhvilluar më tej këto marrëdhënie të rrënjosura thellë dhe të qëndrueshme, besojmë se do të ishte më e dobishme të krijohej një Komitet i Përbashkët Ekonomik dhe Tregtar në vend të mekanizmit ekzistues të Komisionit të Përbashkët Ekonomik. Shpresojmë që mbledhjen e parë të komitetit ta zhvillojmë para fundit të këtij viti”.
– Marrëdhëniet Turqi-BE dhe zhvillimet rajonale
Erdogan tha se i përcolli Stockerit pikëpamjet dhe pritshmëritë e tij lidhur me marrëdhëniet Turqi-BE, ndërsa të dy diskutuan edhe çështje rajonale dhe globale.
“Sigurimi i integritetit territorial dhe unitetit të Sirisë mbetet prioriteti ynë. I kushtojmë rëndësi kontributit të Austrisë në procesin e rindërtimit të Sirisë”, tha ai.
“Ne mbetemi të përkushtuar ndaj zgjidhjes me dy shtete (për konfliktin Izrael-Palestinë), e cila është e domosdoshme për një paqe të qëndrueshme në Lindjen e Mesme. Sigurimi i dërgimit të pandërprerë të ndihmës humanitare në Gaza, një çështje ndaj së cilës kancelari është veçanërisht i ndjeshëm, mbetet i rëndësishëm në rrethanat aktuale”, shtoi ai.
“Si Turqi dhe Austri, ne gjithashtu i kushtojmë rëndësi të madhe ruajtjes së stabilitetit në Ballkan”, tha presidenti turk.