Erdogan, si rojë e unitetit islam kohë trazirash

Thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndalojë luftën përpara se të përpijë të gjithë Lindjen e Mesme
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka bërë thirrje për qetësi lidhur me konfliktin në rritje në Iran dhe në rajonin e gjerë, duke thënë se bota ka humbur një mundësi për një zgjidhje diplomatike që do të parandalonte pasojat katastrofike humanitare.
Erdogan paralajmëroi se faktorët shkatërrues kanë mbizotëruar, ndërsa problemet mund të ishin zgjidhur në tryezën e negociatave.
“Ndërsa kishte një mundësi dhe mundësi për të zgjidhur problemet në tryezë, për shkak të llogaritjeve të gabuara, vlerësimeve të dobëta dhe, natyrisht, provokimeve nga rrjeti i etur për gjak, rajoni ynë është përsëri i mbuluar me erën e gjakut dhe barutit”, tha presidenti turk.
Udhëheqësi turk theksoi veçanërisht unitetin e botës myslimane dhe hodhi poshtë përçarjet që nxisin më tej konfliktet.
“Ne nuk kemi një fe si sunizmi apo shiizmi. Ne kemi vetëm një fe, që është Islami”, tha Erdogan, duke shtuar se llogaritjet e gabuara, vlerësimet e dobëta dhe provokimet kanë çuar në tragjedinë aktuale në rajon.
Fokusi i veçantë i presidentit turk ishte te viktimat civile. Erdogan shprehu keqardhje që njerëzit e pafajshëm, përfshirë gratë, fëmijët dhe të moshuarit, po paguajnë një çmim të madh për konfliktin dhe i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të veprojë urgjentisht për të ndaluar luftën para se ajo të përfshijë të gjithë Lindjen e Mesme.
“Kjo luftë duhet të ndalet përpara se të përshkallëzohet dhe të ndezë të gjithë rajonin. Nëse diplomacisë i jepet një shans, është sigurisht e mundur të arrihet kjo”, theksoi presidenti turk. /tesheshi