Erdoğan: Turqia në kontakt të ngushtë me Rusinë dhe Ukrainën për uljen e tensioneve

Turqia është në kontakt të ngushtë me liderët rusë dhe ukrainas për të ndihmuar në uljen e tensioneve midis dy vendeve, tha sot presidenti Recep Tayyip Erdoğan, raporton Anadolu Agency (AA).

Duke folur me gazetarët në avionin presidencial gjatë kthimit nga Emiratet e Bashkuara Arabe, Erdoğan tha se do të flasë me presidentin rus Vladimir Putin në telefon për të mësuar rreth pikëpamjeve të tij mbi një takim të mundshëm trepalësh të Turqisë, Rusisë dhe Ukrainës.

“Në takimin tonë me (presidentin ukrainas Volodymyr) Zelenskyy, ai deklaroi se ishte i hapur për një takim trepalësh në Stamboll ose Ankara”, shtoi Erdoğan.

“Do të përpiqemi ta ndjekim çështjen në përputhje me rrethanat. Një luftë nuk sjell asnjë të mirë për mirëqenien e rajonit”, theksoi ai.

Për vizitën e presidentit izraelit, Isaac Herzog në Turqi në mars, Erdoğan tha: “Një hap i tillë do të ishte i mirë për marrëdhëniet Turqi-Izrael”.

Në një pyetje tjetër, presidenti i Turqisë tha se vendi i tij “vazhdon dialogun e tij pozitiv me Arabinë Saudite dhe dëshiron të marrë hapa konkretë në periudhën e ardhshme”. /aa