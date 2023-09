Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi bisedë telefonike me presidentin e Azerbajxhanit, Ilham Aliyev, transmeton Anadolu.

Biseda u zhvillua gjatë kohës kur presidenti Erdoğan ndodhej në kryeqytetin e Indisë, New Delhi, me rastin e Samitit të 18-të të Liderëve të G20 dhe dy liderët shkëmbyen mendime lidhur me çështjet rajonale.

Në bisedë u diskutuan edhe marrëdhëniet Azerbajxhan-Armeni si dhe ngjarjet e shënuara në ditët e fundit në rajonin Karabak të Azerbajxhanit.