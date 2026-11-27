Kanella është shumë më tepër sesa thjesht një shtesë aromatike vjeshtore në ëmbëlsira dhe pije të nxehta. Kjo erëz popullore është e pasur me antioksidantë që mbrojnë trupin, ndihmojnë në rregullimin e sheqerit në gjak dhe ofrojnë mbështetje natyrale për shëndetin e zemrës dhe tretjes.
Kanella pasuron pijet dhe ëmbëlsirat me aromën dhe shijen e saj karakteristike, dhe kjo erëz popullore ka zënë gjithashtu një vend të veçantë në mjekësinë popullore për shekuj me radhë.
Hulumtimet shkencore moderne po konfirmojnë gjithnjë e më shumë se kanella ofron një numër përfitimesh të rëndësishme shëndetësore për trupin e njeriut.
Antioksidant i fuqishëm dhe anti-inflamator natyral
Kanella është jashtëzakonisht e pasur me polifenole, antioksidantë të fuqishëm që mbrojnë trupin nga stresi oksidativ i shkaktuar nga radikalet e lira. Falë përqendrimit të lartë të antioksidantëve, kjo erëz ka veti të theksuara anti-inflamatore. Konsumi i rregullt mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të proceseve kronike inflamatore në trup dhe në forcimin e imunitetit të përgjithshëm, i cili është me rëndësi kyçe gjatë periudhës së ftohjeve dhe gripit sezonal.
Rregullimi i sheqerit në gjak dhe mbështetja e metabolizmit
Një nga përfitimet më të njohura dhe më të hulumtuara të kanellës është aftësia e saj për të rregulluar nivelet e glukozës në gjak. Kanella funksionon duke përmirësuar ndjeshmërinë ndaj insulinës, një hormon që është thelbësor për transportimin e sheqerit nga gjaku në qeliza. Hulumtimet tregojnë se kanella mund të ngadalësojë zbërthimin e karbohidrateve në traktin tretës, duke parandaluar kështu rritjet e papritura të sheqerit në gjak pas vakteve. Për këtë arsye, shpesh rekomandohet si një mbështetje natyrale për njerëzit që luftojnë me rezistencën ndaj insulinës ose diabetin e tipit 2.
Ruajtja e shëndetit të zemrës dhe tretjes
Ndikimi i kanellës shtrihet edhe në sistemin kardiovaskular. Ajo ka një efekt pozitiv në uljen e nivelit të kolesterolit “të keq” (LDL) dhe triglicerideve, duke ruajtur njëkohësisht një nivel të qëndrueshëm të kolesterolit “të mirë” (HDL), duke kontribuar kështu në uljen e rrezikut të sëmundjeve të zemrës. Përveç kësaj, tradita dhe praktika moderne konfirmojnë se kanella stimulon tretjen, lehtëson fryrjen dhe ka një efekt të dobishëm në shëndetin e mikroflorës së zorrëve.
Si ta konsumoni siç duhet?
Edhe pse kanella ka shumë përfitime, ekspertët theksojnë rëndësinë e përdorimit të moderuar dhe zgjedhjes së llojit të duhur. Ekzistojnë dy lloje që gjenden më shpesh në treg: kanella cassia, e cila është më gjerësisht e disponueshme dhe më e lirë, dhe kanella e Cejlonit, e njohur edhe si “kanellë e vërtetë”. Kanella e Cejlonit rekomandohet për përdorim të përditshëm sepse përmban dukshëm më pak kumarinë, një përbërës që mund të jetë i dëmshëm për mëlçinë në sasi të mëdha.
Pavarësisht nëse e shtoni në bollgurin e mëngjesit, kafenë, çajin apo ëmbëlsirat e vjeshtës, vetëm një lugë çaji kanellë në ditë është e mjaftueshme për të përdorur lëndët e saj ushqyese kryesore dhe për të shijuar atmosferën dalluese të vjeshtës.