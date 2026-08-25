Ethet e një anëtarësimi të afërt ballkanik në BE

Edhe sa i kanë mbetur fqinjit verior të Shqipërisë për t’u bërë “europian”?
Bashkimi Evropian po përgatit një plan të përshpejtuar për përfundimin e negociatave të pranimit me Malin e Zi, sipas të cilit të gjithë kapitujt e mbetur të negociatave duhet të mbyllen deri në fund të këtij viti, ndërsa drafti i parë i Traktatit të Pranimit mund të përgatitet deri në fund të shtatorit, njoftoi European Western Balkans.
Duke cituar disa burime të larta në Komisionin Evropian, u njoftua se pesë përfaqësues të përhershëm, ose ambasadorë, të shteteve kryesore anëtare të BE-së zhvilluan konsultime në Bruksel mbi zhvillimet e fundit politike dhe shoqërore në Mal të Zi.
Sipas këtyre burimeve, ekziston shqetësim në BE për rritjen e ndikimit hibrid nga rajoni, kryesisht nga Serbia, i cili vlerësohet se do të ngadalësojë ose rrezikojë rrugën evropiane të Malit të Zi.
“Rruga evropiane e Malit të Zi duhet të mbrohet nga ndikimi hibrid. Zhvillimet e fundit janë marrë shumë seriozisht. Në të njëjtën kohë, Mali i Zi duhet të përmbushë plotësisht detyrimet e tij dhe të zbatojë të gjitha reformat e mbetura”, tha një burim i lartë i paidentifikuar nga Komisioni Evropian.
Sipas raportimeve, kabineti i Presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, në bashkëpunim me Irlandën, e cila aktualisht mban presidencën e Këshillit të BE-së, duhet të marrë një rol më të drejtpërdrejtë në koordinimin e hapave të ardhshëm.
Plani parashikon që të gjithë 15 kapitujt e mbetur të negociatave do të mbyllen përkohësisht deri në fund të vitit 2026. Mali i Zi deri më tani ka hapur të gjithë 33 kapitujt, nga të cilët 18 janë mbyllur përkohësisht, sipas të dhënave nga Këshilli i BE-së.
Katër ose pesë kapituj të tjerë pritet të mbyllen përkohësisht në konferencën e ardhshme ndërqeveritare midis Malit të Zi dhe Bashkimit Evropian.
Paralelisht me mbylljen e kapitujve, hartimi i Traktatit të Anëtarësimit duhet të përshpejtohet. Në prill, Këshilli i BE-së krijoi një grup pune të posaçëm të ngarkuar me përgatitjen e Traktatit dhe akteve ligjore shoqëruese, të cilat do të përcaktojnë kushtet për anëtarësimin e Malit të Zi, duke përfshirë periudhat e mundshme kalimtare, çështjet institucionale, detyrimet financiare dhe klauzolat mbrojtëse. /tesheshi