Eurostat: Rreth 4,3 milionë ukrainas nën mbrojtje të përkohshme në BE

Përafërsisht 4,3 milionë ukrainas janë nën mbrojtje të përkohshme në vendet anëtare të BE-së, sipas të dhënave zyrtare të publikuara sot, transmeton Anadolu.

Sipas të dhënave deri më 31 maj 2024, rreth 4,3 milionë qytetarë jo-BE që u larguan nga Ukraina për shkak të luftës kanë status të përkohshëm mbrojtjeje në BE, tha Eurostat.

Gjermania strehon më shumë përfitues, me “1.332.515 njerëz ose 31,3 për qind të totalit të BE-së”, e ndjekur nga Polonia me “953.255 persona ose 22,4 për qind” dhe Republika Çeke me “356.405 persona ose 8,4 për qind”, treguan të dhënat.

Krahasuar me prillin 2024, rritjet më të mëdha ishin në Gjermani, e cila shënoi një shtesë prej “14.250 përfituesish ose rritje me 1,1 për qind”, Republika Çeke me një rritje prej “11.000 përfituesish ose 3,2 për qind” dhe Rumania me një rritje prej “3.715 përfituesish ose 2,4 për qind”.

Numri i përfituesve është ulur në Francë, e cila pati një ulje prej “1.005 përfituesish ose 1,6 për qind”, Polonia me një ulje prej “675 përfituesish ose 0,1 për qind” dhe Letonia me ulje prej “15 përfituesish ose 0,03 për qind.

Republika Çeke kishte numrin më të lartë të përfituesve për një mijë njerëz me “32,9”, e ndjekur nga Lituania me “27,2” dhe Polonia me “25,9”, me një mesatare të BE-së prej “9,5 për një mijë njerëz”, deklaroi Eurostat.

Qytetarët ukrainas përbëjnë mbi “98 për qind të përfituesve”, me gratë e rritura që përbëjnë pothuajse gjysmën me “45,6 për qind”, fëmijët me pothuajse një të tretën me “32,5 për qind” dhe burrat e rritur që përbëjnë pak më shumë se një të pestën në “21,9 për qind”.

Këto shifra pasqyrojnë atribuimin e statusit të mbrojtjes së përkohshme bazuar në Vendimin Zbatues të Këshillit 2022/382, i cili u krijua më 4 mars 2022, si përgjigje ndaj fluksit masiv të personave të zhvendosur nga Ukraina.

Më 25 qershor 2024, Këshilli Evropian ra dakord të zgjasë mbrojtjen e përkohshme për këta individë nga 4 marsi 2025 në 4 mars 2026.