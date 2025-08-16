Evropianët po blejnë ushqime të ngrira për të reduktuar mbeturinat, tregon studimi

Përveç kursimit të kohës dhe parave, ushqimi i ngrirë mund të kontribuojë në një sistem ushqimor më të qëndrueshëm.
Qëndrueshmëria po luan një rol më të madh në mënyrën se si njerëzit blejnë, por a ndikon kjo në atë që blejnë në repartin e ushqimeve të ngrira?
Një anketë e re nga kompania më e madhe e ushqimeve të ngrira në Evropë sugjeron po. Pothuajse gjysma e konsumatorëve evropianë (47 përqind) po zgjedhin produkte ushqimore të ngrira për të zvogëluar shpërdorimin e ushqimit, sipas Nomad Foods, pronar i Birds Eye, Findus dhe markave të tjera shtëpiake.
Sipas Organizatës Evropiane të Konsumatorëve, çdo vit në BE gjenerohen pothuajse 59 milionë ton mbeturina ushqimore. Pra, sipas fjalëve të një gjigandi të supermarketeve në Mbretërinë e Bashkuar, çdo gjë e vogël ndihmon.
Si ndihmon ushqimi i ngrirë në uljen e mbeturinave?
Është e qartë, me të vërtetë – se ngrirja e ushqimit e ruan atë për më gjatë, që do të thotë se duhet të hidhet dhe të blihet më pak.
Kur ushqimi shkon dëm, nuk humbet vetëm ushqimi vetë, por edhe burimet e përdorura në prodhim dhe transport, duke përfshirë karburantin, ujin, tokën, punën, plehrat dhe paketimin.
“Në vitet 2021 dhe 2022 së bashku, mbeturinat ushqimore përbënin rreth 18 milionë ton emetime të gazrave serrë në Mbretërinë e Bashkuar”, thotë Ben Ashmore, kreu i çështjeve të jashtme në FareShare, një organizatë bamirëse që punon në të gjithë industrinë ushqimore për të ndihmuar në identifikimin dhe rishpërndarjen e ushqimit të tepërt.
“Duke rishpërndarë ushqimin e tepërt tek njerëzit dhe duke e bërë atë më të qëndrueshëm përmes ngrirjes, ne mund të ndihmojmë në uljen e mbeturinave ushqimore dhe emetimeve të lidhura me të, ndërkohë që ndihmojmë njerëzit në nevojë.”
Ka shumë arsye pse njerëzit po mbështeten më shumë te frigoriferët, por raporti i parë i Nomad Foods ‘Frozen in Focus’ tregon se qëndrueshmëria është një faktor i spikatur.