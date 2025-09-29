Facebook dhe Messenger me rregulla të reja për përdoruesit adoleshentë

Kompania Meta ka filluar t’i kalojë adoleshentët në Facebook dhe Messenger në “llogari adoleshentësh” të dedikuara, të cilat kanë shtuar kontrolle prindërore dhe mbrojtje të tjera për përdoruesit më të rinj.
Zgjerimi i “llogarive adoleshente” vjen ndërsa kompania pretendon se “qindra miliona” adoleshentë përdorin tashmë llogari në Instagram, Facebook dhe Messenger.
Meta solli për herë të parë llogaritë e adoleshentëve në Instagram një vit më parë dhe filloi t’i shpërndajë ato për adoleshentët në SHBA, Kanada, Mbretërinë e Bashkuar dhe Australi në Facebook dhe Messenger në fillim të këtij viti.
Tani, llogaritë e specializuara do të jenë të disponueshme për adoleshentët në të gjithë botën.
Kompania i ka bërë këto llogari të detyrueshme për të gjithë adoleshentët dhe kërkon që adoleshentët (mosha 13 deri në 15 vjeç) të marrin lejen e prindërve për të ndryshuar cilësimet e sigurisë.
Bëhet e ditur se Meta përdor Al për të zbuluar adoleshentët që mund të gënjejnë për moshën e tyre.
Llogaritë e adoleshentëve u lejojnë prindërve të monitorojnë se si fëmijët e tyre përdorin aplikacionet e Meta-s, dhe ato përfshijnë funksione për të ndjekur kohën para ekranit dhe mundësinë për të parë se kujt po u dërgojnë mesazhe fëmijët e tyre.
Llogaritë e adoleshentëve gjithashtu vijnë me cilësime më kufizuese të privatësisë dhe sigurisë, të dizajnuara për të kufizuar kontaktin e tyre me të rriturit që nuk i njohin.
Instagram po zgjeron gjithashtu programin e tij që u lejon shkollave fillore dhe të mesme në SHBA të përshpejtojnë raportimin e ngacmimit dhe sjelljeve të tjera problematike.
Deri më tani, kompania ka prezantuar një “program partneriteti shkollor” në bashkëpunim me disa shkolla fillore dhe të mesme.
Meta thotë se ka “marrë reagime pozitive nga shkollat pjesëmarrëse” dhe se çdo shkollë me bazë në SHBA mund të aplikojë dhe të bashkohet.