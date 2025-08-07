Fe e zemrës apo e gjithë gjymtyrëve?

“Feja e ka vendin në zemër” është sllogani i shumëdëgjuar nga ata që nga Islami dijnë vetëm emrin e tij.
Nuk duan që feja ta orientojë mendjen kah e vërteta, as nuk duan që feja ta diciplinojë syrin, veshin, duartë e këmbët tona!
Thënë ndryshe: dëgjo çfarë të duash, shiqo çfarë të duash, vepro me duart tuaja çfarë të duash dhe shko me këmbët tuaja kah të duash, ngase feja s’ka punë me asgjë tjetër, pos me zemrën tënde!
Për cilën fe e keni fjalën nuk e dijmë, por në Islam e gjejmë këtë porosi:”…vërtet të dëgjuarit, të pamurit, zemra-mendja, për të gjitha këto kemi përgjegjësi.” El Isra, 36.
Prof. Driton Arifi