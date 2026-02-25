Ballina Sport Futboll Fenerbahçe nuk heq dorë nga Muriqi

Vedat Muriqi po kalon formë jetëse te Mallorca, skuadër kjo që po ka telashe të mëdha në La Liga të Spanjës.

Me gjithë 16 golat e kosovarit, Mallorca është vetëm e 18-ta në tabelë, pozitë kjo që në fund dërgon në kategorinë e dytë.

Mirëpo, gjasat që Muriqi të luajë në kategorinë e dytë janë fare të vogla pasi mediumet në Turqi kanë raportuar se Fenerbahçe po e monitoron me kujdes situatën e sulmuesit të Kosovës.

Nëse Mallorca bie nga liga, atëherë nuk do të ketë pengesa që sulmuesi 31-vjeçar të kthehet te gjiganti turk.

Ndërkohë, nëse Mallorca mbetet në La Liga, Fenerbahçe do të tentojë ta shfrytëzojë dëshirën e Muriqit për kthim në Stamboll për të siguruar shërbimet e tij.

Fenerbahçe e ka synuar Muriqin edhe në afatin kalimtar të janarit, por Mallorca ka refuzuar ta lirojë atë.

Muriqi për Fenerbahçen kishte luajtur vetëm në sezonin 2019/2020, duke realizuar 15 gola e pesë asistime në 32 paraqitje kampionale.

